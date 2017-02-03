تشدید تنش آنکارا-دمشق قبل از نشست سه جانبه در «آستانه»

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار در مطلبی درباره سوریه به افزایش اقدامات نظامی ارتش سوریه و ترکیه در اطراف شهر راهبردی الباب قبل از برگزاری نشست سه جانبه در شهر آستانه در سطح کارشناسان پرداخته است.

این رسانه لبنانی می نویسد: در حالی که قرار است نشست سه جانبه طی روزهای آتی در پایتخت قزاقستان در آستانه برگزار شود؛ ارتش سوریه به عملیات خود در جبهه ها ضد داعش از بادیه دمشق شرقی تا شهر الباب در شمال سوریه و تدمر در شرق فرودگاه تی ۴ ادامه می دهد.

الاخبار در ادامه بیان کرد: وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که دیدار فنی در آستانه در دوشنبه ۶ فوریه برگزار خواهد شد و راههای جدا سازی معارضان سوری میانه رو و جبهه النصره در آن بررسی می شود و اینکه این گامی مهم از سوی کشورهای تضمین کننده محسوب می شود.

این رسانه در ادامه می نویسد: انتظار می رود که نشست فنی باشد مطابق آنچه که روسها اعلام کرده اند تا ساز و کار نظارت بر آتش بس و خطوط سیطره ارتش گروههای مسلحی که توافق را امضا کرده اند، مشخص شود.

الاخبار سپس به حوادث اطراف شهر راهبردی الباب می پردازد و بیان می کند: اطراف شهر الباب در جنوب غربی به عنوان میدان احتمالی تنش میان ارتش سوریه و نیروهای سپر فرات با توجه به امتداد خطوط تماس میان آنها، باشد به ویژه که نیروهای سپر فرات مسیر پیشروی نیروهای سوری به سوی الباب را بسته اند.

رسانه لبنانی نوشت: تنش مجدد میان آنکارا و دمشق با موارد قبلی در آستانه نشست آستانه تفاوت دارد. آنکارا که یکی از تضمین کنندگان به همراهی روسیه و ایران است، به دنبال دور کردن ارتش سوریه و همپیمانان آن از شهر راهبردی الباب از طریق اعزام گروههای مورد حمایت خود به شهر الباب است و توجیه ترکیه نیز این است که این نقض آتش بس نیست و این نیروها ضد داعش می جنگند.

الاخبار در ادامه می نویسد: این در حالی است که دمشق دیدگاه و برداشت دیگری دارد و احتمال درگیری ارتش سوریه با نیروهای سپر فرات وجود دارد و این را یکی از فرماندهان نیروهای همپیمان با ارتش سوریه به خبرگزاری رویترز اعلام کرده است و اینکه ارتش سوریه مصمم به رسیدن به الباب حتی با قیمت درگیری با ارتش آزاد سوریه مورد حمایت آنکارا، است.

این رسانه اعلام کرد: از سوی دیگر وزارت خارجه سوریه تجاوزهای مکرر ترکیه به اراضی سوریه را محکوم کرد و در دو نامه جداگانه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت با اشاره به ورود نیروهای ترکیه به سوریه و نقض حاکمیت سوریه و اشغال برخی روستاها از جمله الغوز و البو الزندین با هدف پیشروی به سوی شهر الباب این موضوع را بیان کرده است.

الاخبار نوشت: این در حالی است که ارتش سوریه مساحتی ۲۵۰ کیلومتر مربعی را در شمال شرق حلب در مسیر آزاد سازی الباب آزاد کرده و بر اتوبان حلب-الباب به طول ۱۶ کیلومتر مسلط شده است. همچنین ارتش سوریه به پیشروی در جاده تدمر ادامه می دهد و بر تقاطع استراتژیک در شرق ایستگاه و فرودگاه تی ۴ مسلط شده است.