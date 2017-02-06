کتاب «گزینه های راهبردی آمریکا در جهان آشوبناک» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گزینههای راهبردی آمریکا در جهان آشوبناک» اولین قسمت از سری کتابهایی است که در آن اندیشکده «رند» به بررسی عناصر یک استراتژی ملی قابل اجرا در سیاست خارجی آمریکا در این جهان بهسرعت در حال تغییر میپردازد.
در حقیقت با توجه به اهمیت و نقش اندیشکده رند در جهت دهی سیاستهای کلان واشنگتن، میتوان این کتاب را توصیهها و به عبارت بهتر دستورالعمل این موسسه برای رئیسجمهور آینده آمریکا قلمداد کرد.
بدین ترتیب با توجه به مسائل فوق و همچنین روابط پر فراز و فرود دولت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این کتاب منبع ارزشمندی است که میتواند از سوی تصمیمگیرندگان سیاستهای دفاعی و خارجی، قوه مجریه، تحلیلگران، رسانه ها، سازمان ها، موسسهها، دانشجویان و بهطور کلی تمامی افرادی که به نقش و راهبردهای آمریکا در جهان علاقهمند هستند مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
این کتاب توسط «سید عبدالمجید زواری»، «احسان اعلایی فر» و «فرشته کندی داینی» ترجمه و از سوی «اندیشکده روابط بین الملل» به چاپ رسیده است.
