به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی شهر کتاب با عنوان دیدار و گفتوگو با مارتین موزِباخ روز سهشنبه ۱۹ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود که در آن درباره تحولات نوین ادبیات آلمان بحث و گفتگو می شود.
مارتین موزِباخ، نویسنده، شاعر و جستارنویس آلمانی، درسال ۱۹۵۱ در فرانکفورت در کرانه ماین متولد شد. او در سال ۱۹۷۹ در مقام نویسنده در شهر زادگاهش اقامت گزید و تاکنون همانجا زندگی میکند.
اولین رمان او باعنوان «تختخواب» در سال ۱۹۸۳ منتشر شد و بعد از آن ۴ رمان دیگر نوشت و منتشر کرد. داستانها، اشعار و جستارهایش در باب ادبیات و هنر و سفر و موضوعات سیاسی، تاریخی و مذهبی است. موزِباخ نشانها و جوایزی دریافت کرده است که از آن جمله می توان به جایزه هاینریش فون کلایست، جایزه بزرگ گئورگ بوشنر و نشان گوته شهر فرانکفورت اشاره کرد. او عضو فرهنگستان زبان و ادبیات آلمانی، آکادمی هنرهای براندنبورگ در برلین و فرهنگستان هنرهای زیبای بایرن است.
این برنامه روز سهشنبه ۱۹ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود.
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