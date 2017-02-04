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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

نشست دیدار و گفت‌وگو با مارتین موزِباخ برگزار می‌شود

نشست دیدار و گفت‌وگو با مارتین موزِباخ برگزار می‌شود

نشست دیدار و گفت‌وگو با مارتین موزِباخ روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی شهر کتاب با عنوان دیدار و گفت‌وگو با مارتین موزِباخ روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود که در آن درباره تحولات نوین ادبیات آلمان بحث و گفتگو می شود.

مارتین موزِباخ، نویسنده، شاعر و جستارنویس آلمانی، درسال ۱۹۵۱ در فرانکفورت در کرانه‌ ماین متولد شد. او در سال ۱۹۷۹ در مقام نویسنده در شهر زادگاهش اقامت گزید و تاکنون همان‌جا زندگی می‌کند.

اولین رمان او باعنوان «تختخواب» در سال ۱۹۸۳ منتشر شد و بعد از آن ۴ رمان دیگر نوشت و منتشر کرد. داستان‌ها، اشعار و جستارهایش در باب ادبیات و هنر و سفر و موضوعات سیاسی، تاریخی و مذهبی است. موزِباخ نشان‌ها و جوایزی دریافت کرده است که از آن جمله می توان به جایزه‌ هاینریش فون کلایست، جایزه‌ بزرگ گئورگ بوشنر و نشان گوته‌ شهر فرانکفورت اشاره کرد. او عضو فرهنگستان زبان و ادبیات آلمانی، آکادمی هنرهای براندنبورگ در برلین و فرهنگستان هنرهای زیبای بایرن است.

این برنامه روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود.

کد مطلب 3896347

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