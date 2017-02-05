فراخوان مسابقه فیلمنامه نویسی کودکان و نوجوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان هفتمین دوره مسابقه فیلمنامه نویسی کودکان و نوجوانان با هدف رشد و ارتقای کیفی آثار و نیز شناسایی استعدادهای جدید و اندیشه‌های نو اعلام شد.

تمامی فیلمنامه‌هایی که برای خردسال، کودک و نوجوان باشند، می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند. این رویداد در ۲ گروه حرفه‌ای و اندیشه‌های نو که شامل فیلمنامه های تالیفی و اقتباسی است، برگزار می‌شود.

در گروه حرفه ای فیلمنامه نویسانی که حداقل یک فیلم سینمایی بر اساس فیلمنامه‌ آنها ساخته شده باشد، می ‌توانند در این بخش شرکت کرده و فیلمنامه یا فیلمنامه های خود را ارسال کنند و در گروه اندیشه های نو نیز، تمامی افراد اعم از فیلمنامه نویسان، فارغ التحصیلان دانشگاه، هنرجویان و... که تاکنون فیلمی بر اساس فیلمنامه‌ آنها ساخته نشده است، می توانند شرکت کنند.



به نفرات اول هر ۲ گروه پروانه زرین و نفرات دوم و سوم لوح تقدیر به همراه جایزه‌ نقدی جشنواره اهدا خواهد شد. همچنین بر اساس موافقت مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، آثار دریافت کننده‌ پروانه‌ زرین که به مرحله‌ تولید برسند، از امتیاز ۲۰ درصد وام حمایتی از فارابی که میزان آن را بنیاد تعیین می‌کند، برخوردارخواهند بود.



علاقمندان می توانند از روز یکشنبه پانزده اسفند سال جاری تا جمعه پانزده اردیبهشت ۹۶ فیلمنامه خود را به صورت PDF و از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره www.icff.ir ارسال کنند.

به تقاضاهایی که مدارک آنها ناقص و یا شرایط و مقررات را رعایت نکنند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.



سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان شامل سینمای ایران، سینمای بین‌الملل، مسابقه فیلمنامه نویسی و نمایش‌های ویژه تیر ۱۳۹۶ در اصفهان برگزار می شود.