نمایشگاه توانمندی های بانوان مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های بانوان اظهار داشت: با فجر انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در کشور حاکم شد و شکوفایی استعداد آحاد مردم کشور درزمینهٔ‌های مختلف نمایان شد و امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از بانوان استان توانستند با ابتکار عمل استعداد خود را درزمینهٔ‌هایی چون صنایع‌دستی، غذایی، کشاورزی و پوششی شکوفا سازند.

وی از برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان مازرونی سره در اسفندماه سال جاری در استان خبر داد و افزود: این نمایشگاه هم در جهت ترغیب اشخاص برای تقویت مشاغل خانگی و صنایع‌دستی و هم برای تقویت و احیا فرهنگ و رسوم باستانی استان و کشور است.

خیریان پور خاطرنشان کرد: بسیاری از سنت‌ها درزمینهٔ مختلف اگر مورد غفلت واقع گردد به‌تدریج از بین خواهد رفت، اما با برگزاری این دست نمایشگاه‌ها، سنت‌ها دوباره به مردم شناسانده خواهد شد.

وی در رابطه با حمایت‌های استانداری در این رابطه گفت: علاوه بر هماهنگی و زمینه‌سازی برای برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، برای حمایت از افرادی که درزمینهٔ مشاغل خانگی و خوداشتغالی فعالیت دارند، امسال در استان مازندران از محل تبصره ۲۶ قانون بودجه کشور مبلغ ۴۸ میلیارد تومان سهمیه داشته‌ایم که با هماهنگی میان بهزیستی، کمیته امداد و بانک‌های استان تاکنون بالغ‌بر ۷۲ درصد از سهمیه استان جذب شد و به مرحله پرداخت رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران یادآور شد: امسال از محل بسته تسهیلات حمایت از رونق تولید مبلغ ۹۵۳ فقره پرداختی به مبلغ ۳۹۷ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی داشته‌ایم که ازلحاظ تعداد پرداختی در میان استان‌های کشور رتبه اول راداریم که می‌تواند اشتغال خوبی را در پی داشته باشد که بخشی از این اشتغال مرتبط به جامعه بانوان است.

وی با اشاره به گردشگر پذیر بودن مازندران گفت: اگر بازارچه‌هایی را تحت عناوین بازارچه‌های محلی یا صنایع‌دستی در مکان‌های عمومی داشته باشیم؛ گردشگران راحت‌تر می‌توانند سوغات و خریدهایشان را انجام دهند.

خیریان پور در رابطه با این بازارچه‌ها گفت: هماهنگی‌های برای پیش‌بینی مکان‌های عمومی برای ایجاد این بازارچه‌ها با شهرداران استان داشته‌ایم تا زنان سرپرست خانوار و بانوانی که در عرصه تولید فعالیت دارند بتوانند از آن غرفه‌ها استفاده کنند.

وی پیشنهاد کرد که ارگان‌های دولتی در پرداخت هدیه یا سوغاتی برای حمایت از تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش صنایع‌دستی از تولیدات و صنایع‌دستی بانوان استفاده نمایند.

خیریان پور با اشاره به اینکه یکی از نواقص موجود در بحث صادرات استان، بسته‌بندی است، تأکید کرد که باید قالب بسته‌بندی مناسب و شکیل باشد و در رابطه با مشاغل خانگی نیز با آموزش لازم باید این افراد توجیه شوند که از محل حمایت‌ها و تسهیلات بتوانند محصولات خود را در بسته‌بندی مناسب ارائه دهند.

وی بابیان اینکه گردشگری و صنایع‌دستی ازجمله ظرفیت‌های مهم مازندران هستند؛ راه‌اندازی پنجره واحد گردشگری، انجام مطالعات بوم‌گردی و فعال‌سازی ستاد تسهیل و رفع موانع گردشگری را ازجمله اقدامات انجام‌شده برای استفاده از این ظرفیت‌ها برشمرد.