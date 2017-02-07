مردم عراق بر توطئه بیگانگان برای تأسیس داعش فائق آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدالمهدی وزیر سابق نفت عراق در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره قدمت روابط میان دو کشور ایران و عراق و اشتراکات موجود، اظهار داشت: بی تردید عراق یکی از قوی ترین کشورهای عرب هست و خواهد بود.

وی افزود: چه کسی باور می کرد که مردم عراق بتوانند کشورشان را با این قدرت اداره و اجانب را بیرون کنند و بر توطئه بیگانگان بر تأسیس گروهک تروریستی داعش فائق آیند.

ولایتی با تاکید بر اینکه عراق در آینده به مراتب روشن تَر از امروز خواهد بود، گفت: اعاده اخوت و برادری بین ملت ایران و عراق یکی از دستاوردها و بازگشت به اسلام، دستاوردهای اسلامی و برادری است.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی، اضافه کرد: کدام یک از کشورها را می توان مثال زد که بعد از تحمیل جنگ توسط ایادی شیطانی مجددا با هم زندگی کنند و امروز هر ساله میلیون ها ایرانی و عراقی در کمال امنیت در کشور یکدیگر سفر می کنند.

ولایتی به راهپیمایی باشکوه مسلمانان در روز اربیعین اشاره و تصریح کرد: راهپیمایی اربعین علی رغم عظمت و کثرت در کمال امنیت و آرامش برگزار می شود.