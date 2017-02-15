به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه ابوالحسن تهامی گوینده و دوبلور پیشکسوت از ۳ نمایشنامه ویلیام شکسپیر به تازگی توسط انتشارات نگاه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

یکی از این نمایشنامه‌ها، «هملت» است که به عنوان یکی از تراژدی های معروف شکسپیر شناخته می‌شود و تا به حال چند فیلم سینمایی و تعداد زیادی نمایش در حوزه تئاتر براساس آن ساخته شده است. از این اثر ترجمه های مختلفی هم در ایران ارائه شده که ترجمه تهامی، جدیدترین آن‌هاست. این گوینده پیشکسوت، علاوه‌بر گویندگی، به ترجمه از زبان انگلیسی و همچنین خوانش اشعار گزیده ادبیات فارسی نیز اشتغال دارد.

این کتاب علاوه‌بر ترجمه متن نمایشنامه «هملت» این نوشتارهار را هم در بر می‌گیرد: اهمیت هملت در این روزگار، هملت و دوران الیزابت، تراژدی انتقام، منابع این نمایش، زبان این نمایش، تحلیل شخصیت‌های نمایش، چند نقد ادبی از هملت نوشته اندرو سسیل بردلی، ارنست جونز، تی اس الیوت و ویلسن نای.

«هملت» با ۳۳۵ صفحه و قیمت ۲۳۰ هزار ریال منتشر شده است.

ترجمه دیگر تهامی از نمایشنامه های شکسپیر، با عنوان «جولیوس قیصر» چاپ شده که پیش‌تر با نام ژولیوس سزار شناخته شده است.

داستان این نمایشنامه از این قرار است که آن‌گاه که گمان می‌رود قیصر پس از حذف رقیبان سیاسی اندیشه‌ تاج بر سر نهادن دارد، جمهوری‌گرایان با توطئه‌یی او را می‌کشند. اما به زودی انگیزه‌های متفاوت توطئه‌گران آشکار می‌شود و برخورد آرمان‌گرایی با جاه‌طلبی سیاسی، مردم روم را به گرداب جنگ مهیب خانگی می‌افکند. شکسپیر در این اثر، تبعات و نتایج خشن خیانت و جنایت را از دیدگاهی انسان شناسانه کاوش می‌کند.

ترجمه این نمایشنامه هم با ۲۴۷ صفحه و قیمت ۱۷۰ هزار ریال منتشر شده است.

«هنری پنجم» هم عنوان سومین ترجمه تهامی از تراژدی‌های شکسپیر است که در آن، زندگی هنری پنجم بین آشوب و تنش‌های داخلی و جنگ‌های خارجی این کشور روایت می‌شود. در این نمایشنامه همچنین پیروزی سپاه کوچک هنری بر ارتش بزرگ فرانسه روایت می‌شود. این اثر شکسپیر یک نمایشنامه تاریخی با نگاهی آمیخته به شک به مقوله جنگ است.

ترجمه این اثر هم با ۳۰۴ صفحه و قیمت ۲۱۰ هزار ریال به چاپ رسیده است.