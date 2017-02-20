ساخت انیمیشن سینمایی «راز پروانه ها» به پایان رسید

علی تنهایی کارگردان عرصه انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساخت انیمیشن سینمایی «راز پروانه ها» گفت: ما از ابتدای سال ۹۱ شروع به ساخت این اثر که نویسندگی آن به عهده من و مهدی صالحی اقدم بود، کردیم که در نتیجه اوایل سال ۹۵ کارهای ساخت این اثر به پایان رسید. به همین ترتیب در حال رایزنی با شرکت های پخش برای اکران این اثر هستیم و به نظرم بهترین زمان اکران «راز پروانه ها» تابستان است.

وی افزود: باید بگویم که هر چند مخاطبان «راز پروانه ها» کودکان و نوجوانان هستند اما موضوع آن به گونه ای است که بزرگسالان نیز می توانند با این اثر ۸۵ دقیقه ای ارتباط برقرار کنند.

تنهایی بیان کرد: «راز پروانه ها» درباره حشره ای به نام قهوه ای است که آرزو دارد تبدیل به پروانه شود زیرا به هرحال پروانه شدن در دنیای حشره ها به معنای کمال است بنابراین شخصیت اصلی این قصه هم دوست دارد تبدیل به پروانه شود. در واقع این اثر روایتگر شخصیت اصلی داستان با نام قهوه ای است که برای رسیدن به آرزوی خود یعنی پروانه شدن و پرواز راهی سفری پر مخاطره می شود. او در طی مسیر با اشخاصی آشنا می شود. قهوه ای برای رسیدن به آرزوی خود با عنکبوت سفیدی با نام چاردست مجبور به معامله می شود که باعث ایجاد مشکلاتی برای خود و دوستانش می شود. او در این مسیر از گذشته خود آگاه می شود و ... .

این کارگردان بیان کرد: مدیر دوبلاژ این اثر افشین زی نوری است که گویندگی شخصیت اصلی «راز پروانه ها» را به عهده دارد همچنین از دیگر دوبلورهای این فیلم می توان به نصرالله مدقالچی، علی همت مومیوند، مینو غزنوی و ... اشاره کرد.

تنهایی که خود تهیه کنندگی این اثر را به عهده دارد، اظهار کرد: به نظرم این فیلم سینمایی می تواند مخاطبان زیادی داشته باشد، به هر حال ما در ساخت این اثر سعی کردیم، مواردی را در نظر بگیریم که بزرگسالان هم به همراه فرزندان شان بتوانند به تماشای آن بنشینند. در این چند ساله تولید آثار انیمیشنی رونق زیادی گرفته و اتفاقات خوبی هم برای آن افتاده است برای مثال از ساخت «انیمیشن تهران ۱۵۰۰» می توان به عنوان انقلابی در عرصه انیمیشن یاد کرد اما با این وجود شرکت های پخش و ارگان های دولتی و خصوصی نسبت به پخش و ساخت آثار انیمیشنی بی اعتماد هستند و امیدوارم این اعتماد بعد از مدتی شکل بگیرد.

وی در پایان توضیح داد: من در تبریز زندگی می کنم و این اثر را در این استان ساختم، به همین دلیل باید بگویم که ساخت یک اثر انیمیشینی در یک شهرستان در این وضعیتی که تمام بخش ها و تجهیزات سینمایی در تهران متمرکز شده، کار بسیار سختی است. به هر حال امیدوارم حمایت های لازم از این اثر صورت بگیرد.