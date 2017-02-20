جزییات بخش دارالفنون سی و پنجمین جشنواره جهانی فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار میری مدیر بخش دارالفنون سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: سال گذشته بنا به تصمیم رضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر و بر اساس اهداف تازه و بلندمدت جشنواره که تبدیل جشنواره جهانی به یک قطب مهم فرهنگی در منطقه است قرار بر این شد تا در جشنواره به آموزش و نگاه آکادمیک به سینما توجه ویژه شود. برهمین اساس دارالفنون شکل گرفت و تلاش کردیم این بخش به یک اردوی استعدادیابی تبدیل شود و فیلمسازان مستعد و جوان را در منطقه شناسایی کنیم که سال گذشته دارالفنون در دور اول برگزاری با استقبال و بازخوردهای بسیار خوبی مواجه شد.

میری ادامه داد: با توجه به آنکه بلافاصله پس از پایان جشنواره دبیرخانه دائمی تشکیل شد و کار جشنواره سی‌وپنجم را آغاز کردیم، برآن شدیم تا به سرعت نقاط قوت و ضعف این بخش را بررسی کنیم. البته به دلیل منحصر به فرد بودن ایده دارالفنون در منطقه، نمونه‌های مشابه در جشنواره های بزرگی چون برلین، ونیز و پوسان را بررسی و آنالیز کردیم. همچنین یک شورای علمی متشکل از آقایان شهاب الدین عادل، شهاب اسفندیاری و باقر قهرمانی تشکیل و از آنها خواسته شد تا به عنوان هیات علمی این شورا مشغول به کار شوند. ضمن آنکه قرار شد مشاورین جشنواره در سال گذشته به عنوان کارشناسان آشنا به سینمای کشورهای منطقه و کشورهای دیگر جهان، امسال برای برگزاری هرچه بهتر دومین دوره دارالفنون نیز به ما کمک کنند. مثلا در حوزه فلسطین و لبنان، نادر طالب‌زاده کمک‌های زیادی کرد، دکتر لاله در حوزه ترکیه، خانم گلپریان در بخش ژاپن و کره و ... نیز مشاوران ما بودند.

کارگردان «سعادت آباد» گفت: امسال از سینماگران متخصص و استادان مطرحی از سراسر جهان دعوت کرده‌ایم تا در دارالفنون تدریس کنند. همچنین با نظر و تاکید ایوبی رییس سازمان سینمایی، امسال تلاش کردیم آشنایی با سینمای ایران به عنوان یک ماده درسی در کنار این آموزش‌های تخصصی دیده شود و بتوانیم بیشترین استفاده فرهنگی را از حضور استادان و شرکت کنندگان خارجی در این رویداد، ببریم.

میری افزود: از همان دوره قبل می‌دانستیم امسال استقبال بیشتری از دارالفنون خواهد شد، مخصوصا در کشورهای منطقه. به همین دلیل به شناسایی مناطقی که به صورت آکادمیک سینما تدریس می‌کنند، پرداختیم و برای هر منطقه سهمیه‌ای در نظر گرفتیم. اما تغییری که امسال نسبت به سال گذشته داریم این است که پس از سهمیه بندی و اعلام افراد از سوی این آکادمی ها، هیات انتخاب به اتفاق برخی از مدیران جشنواره این افراد را گزینش می‌کنند. این افراد حتما باید رزومه و مدرک تحصیلی مرتبط با سینما داشته و نسبت به هم دارای شرایط یکسانی باشند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل حجم بالای ثبت نام، سایت ظرف چند روز آینده بسته خواهد شد، افزود: امسال نسبت به سال گذشته با استقبال چشمگیر کشورهای دیگر مواجه شدیم. در سال گذشته فقط ۱۰ کشور تقاضای شرکت در دارالفنون را داشتند درحالی که این میزان امسال ۳ برابر شده و بیش از ۳۰ کشور برای شرکت در این دوره از دارالفنون ثبت نام کرده اند.

مدیر بخش دارالفنون جشنواره جهانی فیلم فجر ادامه داد: جدا از کشورهای منطقه مانند فلسطین و لبنان که سهم بیشتری برایشان در نظرگرفتیم و نگاه ویژه‌ای به آنها داریم کشورهایی از آسیای دور مانند چین، ژاپن، کره، هند، مالزی، نپال، اندونزی، مراکش، بوتان و چندین کشور اروپایی مانند یونان، ایرلند، روسیه، هلند، بوسنی، مونته نگرو، صربستان، بلژیک و...تقاضای شرکت در دارالفنون را داشته‌اند. از این میان بیشترین تقاضاهای رسیده دراین دوره از کشورهای روسیه، ترکیه، هلند و صربستان بوده است.

کارگردان «حوض نقاشی» متذکر شد: با توجه به استقبال زیاد کشورهای دیگر، همچنان نگاه ویژه دبیر و مدیران جشنواره به شهرهای مختلف و دورافتاده ایران است که جوانان مستعدی دارند اما شرایط تحصیل سینمایی برای آنها مهیا نیست.

تغییر دیگری که امسال نسبت به سال گذشته داریم این است که پس از انتخاب و اعلام ۱۱۰ نفر منتخب برای شرکت در کلاس‌ها، به آنها کار کلاسی خواهیم داد میری با اشاره به این که امسال کلاس‌های دارالفنون دو روز زودتر از آغاز رسمی جشنواره جهانی فیلم فجر شروع می‌شود و دو روز قبل از پایان رسمی جشنواره به اتمام می‌رسد، توضیح داد: تغییر دیگری که امسال نسبت به سال گذشته داریم این است که پس از انتخاب و اعلام ۱۱۰ نفر منتخب برای شرکت در کلاس‌ها، به آنها کار کلاسی خواهیم داد. یعنی این افراد قبل از ورود به دارالفنون و شرکت در کلاس‌ها باید بر اساس پنج موضوعی که به آنها اعلام شده با یک طرح و ایده وارد کلاس شوند.

کارگردان «سارا و آیدا» همچنین در مورد برنامه کلی آموزشی دانشجویان دارالفنون گفت: دانشجویان در ابتدای ورود به کلاس به ۵ گروه تقسیم خواهند شد که هر گروه زیر نظر یکی از ۵ استادی که همگی آنها از بهترین فیلمنامه نویسان سینمای ایران و جهان هستند، کار خود را آغاز کرده و در دو روز اول به همراه این اساتید طرح و ایده شان را کامل‌تر خواهند کرد. پس از آن در ۴ روز باقی مانده از کلاس‌ها دانشجویان به همراه مدرسان فیلمسازی که از بهترین کارگردانان، تهیه کنندگان و استادان دانشگاه‌های سینما هستند ایده فیلم خود را پخته تر خواهند کرد.

مازیارمیری همچنین کار عملی دانشجویان با همراهی اساتید و هنرمندان سینما، دیدن فیلم و بازدید از نقاط دیدنی تهران را از دیگر برنامه های دارالفنون برشمرد.

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، ۲۱ تا ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ (۸-۱ اردیبهشت ۱۳۹۶) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.