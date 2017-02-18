به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب اسفندیاری مدیر علمی‌ و آموزشی سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: سال گذشته جشنواره جهانی فیلم فجر همکاری خود با دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر را آغاز کرد و برای اولین بار فیلم های برگزیده جشنواره در این دانشکده نمایش داده شد همچنین در این دانشکده چندین نشست، سخنرانی و کارگاه آموزشی برگزار شد. این ارتباط برای هر دو طرف بسیار مفید و موثر بود که از آن جمله می توان به تجهیز و نوسازی سالن شهید فلاحت پور دانشکده سینما تئاتر اشاره کرد.

وی بیان کرد: بر همین اساس و با تصمیم دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، کمیته علمی و آموزشی با مدیریت من و با حضور محمد باقر قهرمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و شهاب‌الدین عادل عضو هیات علمی دانشگاه هنر تشکیل شد که برنامه ریزی بخش‌های علمی و آموزشی جشنواره در این کمیته صورت می‌گیرد، البته مشاورانی چون عبدالحسین لاله نیز به این کمیته کمک می کنند.

وی درباره بخش دارالفنون که یکی از مهم ترین بخش‌های آموزشی جشنواره سال گذشته بود، توضیح داد: دارالفنون امسال بخشی از کمیته علمی و آموزشی است و برنامه‌ریزی برای انتخاب و گزینش هنرجویان شرکت کننده در این دوره همچنین انتخاب محتوای آموزشی آن برعهده این هیات گذاشته شده و با همکاری مازیار میری مدیر بخش دارالفنون طی جلساتی فرایندهای انتخاب و دعوت دانشجویان و همینطور محتوای جلسات مشخص شد.

اسفندیاری بیان کرد: هم اکنون دعوتنامه شرکت در دارالفنون به دانشکده های داخل و خارج کشور و جشنواره ها و مراکز فرهنگی و هنری بین المللی ارسال شده و مانند سال گذشته از بین صدها متقاضی، ۱۱۰ نفر بر اساس فیلمی که به عنوان نمونه برای ما ارسال کرده اند و بر اساس رزومه شان انتخاب و در کلاس ها شرکت می‌کنند.

مانند سال گذشته از بین صدها متقاضی، ۱۱۰ نفر بر اساس فیلمی که به عنوان نمونه برای ما ارسال کرده اند و بر اساس رزومه شان انتخاب و در کلاس ها شرکت می‌کنند اسفندیاری افزود: برنامه ریزی جدی‌تری شده است تا استادان و هنرمندانی که به عنوان مدرس این دوره‌ها دعوت می‌شوند، آمادگی بیشتری داشته باشند، به این منظور و با کمک دستیاران، مطالب کلاس ها تنظیم و به صورت جزوه، پاورپوینت و فایل‌های تصویری آماده می‌شود که این وسایل کمک آموزشی با هدف بهبود آموزش و کمک به استادان، مخصوصا هنرمندان است.

مدیر علمی و آموزشی جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: در کنار این بخش و همسو با محورهای اصلی جشنواره، نشست‌های تخصصی و سخنرانی های علمی هم تعریف شده است که از آن جمله می توان به نشست های تخصصی درباره سینما و دین که هماهنگ با جایزه بین‌الادیان و حضرت محمد(ص) برگزار می‌شود اشاره کرد. بر همین اساس تصمیم گرفتیم از یکی از اساتید شناخته شده در حوزه مطالعات سینما و دین که آثار شاخصی را در این حوزه و در خارج از ایران منتشر کرده است دعوت کنیم تا نشست‌هایی را در این خصوص برگزار کنند.

وی ادامه داد: یک محور دیگر جشنواره مرور بر سینمای کره است که بر این اساس از دو استاد متخصص به همراه یکی از طراحان برتر صدای سینمای کره دعوت کردیم تا نشست های علمی و تخصصی را در این زمینه برگزار کنند.

اسفندیاری ارائه یک جایگزین در برابر سینمای هالیوود و اروپا را از دیگر محورهای نشست‌های تخصصی جشنواره عنوان کرد و گفت: جشنواره جهانی فجر به عنوان یکی از مهم ترین جشنواره های منطقه باید فرصتی برای دیده شدن سینمای کشورهای دیگرمنطقه فراهم کند.

وی یادآور شد: در سال های اخیر مطالعاتی تحت عنوان «مطالعات سینمای جهان» یا مطالعاتی که تحت عنوان «غرب زدایی از مطالعات فیلم» شکل گرفته و تاکیدش بر این است که همه مطالعات سینمایی نباید بر سینمای هالیود یا اروپا متمرکز باشد و باید سینمای نقاط دیگر جهان هم شناخته شود. در این زمینه استادان بزرگی در دانشگاه‌های مطرح جهان پژوهش‌هایی انجام داده اند که در ایران کمتر شناخته شده است و ما از آنها دعوت کردیم که نشست‌هایی در این باره داشته باشند. برخی از این افراد در همین زمینه آثاری دارند که ترجمه شده و همزمان با حضور آنها در ایران در بخش انتشارات جشنواره از آنها رونمایی خواهد شد. به عنوان مثال کتابی با عنوان «غرب زدایی از مطالعات فیلم» که ترجمه شده و انتشارات معتبر «راتلج» آن را منتشر کرده است.

اسفندیاری در پایان گفت: در سال گذشته همزمان با جشنواره جهانی فیلم فجر، همایشی با عنوان «اکران فیلم خارجی در سینمای ایران» برگزار شد که امسال تمامی سخنرانی‌ها و میزگردهای آن در قالب یک کتاب منتشر می شود.