به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در جمع کارکنان این قرارگاه اظهار داشت: ترکیب سامانه های بومی پدافند هوایی با نیروی انسانی جوان و آموزش دیده درصد اطمینان مناسبی را برای دفاع از آسمان کشور ایجاد کرده است.

وی با اشاره به پیشرفت های این قرارگاه در تمام حوزه های ماموریتی پدافند افزود: وضعیت دفاعی در پدافند هوایی جوابگوی تهدیدها است و این آمادگی با تکیه بر توان داخلی کشور ایجاد شده است.

اسماعیلی افزود: رزمایش پدافند هوایی در سال جاری نشان داد که پدافند برای دفاع از کشور به تجهیزات بومی خود متکی است و نمونه این امر شلیک موفق سامانه موشکی تلاش بود که توانست اهدافی با سطح مقطع راداری بسیار پایین را در ارتفاعی بلند به خوبی شناسایی، رهگیری و منهدم کند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در پایان تصریح کرد : به زودی اخبار خوبی از به کار گیری سامانه‌های جدید پدافندی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.