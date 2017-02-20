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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

امیر اسماعیلی:

وضعیت دفاعی در پدافند هوایی جوابگوی تهدیدها است

وضعیت دفاعی در پدافند هوایی جوابگوی تهدیدها است

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) گفت: وضعیت دفاعی در پدافند هوایی جوابگوی تهدیدها است و این آمادگی با تکیه بر توان داخلی کشور ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در جمع کارکنان این قرارگاه اظهار داشت: ترکیب سامانه های بومی پدافند هوایی با نیروی انسانی جوان و آموزش دیده درصد اطمینان مناسبی را برای دفاع از آسمان کشور ایجاد کرده است.

وی با اشاره به پیشرفت های این قرارگاه در تمام حوزه های ماموریتی پدافند افزود: وضعیت دفاعی در پدافند هوایی جوابگوی تهدیدها است و این آمادگی با تکیه بر توان داخلی کشور ایجاد شده است.

اسماعیلی افزود: رزمایش پدافند هوایی در سال جاری نشان داد که پدافند برای دفاع از کشور به تجهیزات بومی خود متکی است و نمونه این امر شلیک موفق سامانه موشکی تلاش بود که توانست اهدافی با سطح مقطع راداری بسیار پایین را در ارتفاعی بلند به خوبی شناسایی، رهگیری و منهدم کند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) در پایان تصریح کرد : به زودی اخبار خوبی از به کار گیری سامانه‌های جدید پدافندی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3912628

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