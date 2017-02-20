به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران البرزی از باغ سیب کرج، اظهار کرد: کلانشهر کرج در ۳۰ سال گذشته دستخوش تغییرات فراوانی شده است.
وی با اعلام اینکه ۵۰ درصد سطوح فضای سبز استان البرز تغییر کاربری شده است، افزود: به سبب تغییر کاربریهای صورت گرفته باغ شهر کرج به شهر خاکستری تبدیلشده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست البرز خاطرنشان کرد: در دولت کنونی برنامه پایش آلودگی هوا کلانشهرها به تصویب رسیده است از طرفی حفظ و توسعه فضای سبز یکی از برنامههای در دستور کار محسوب میشود.
محمدی با تأکید بر اینکه باغ سیب مهرشهر کرج با پیگیری برنامه سهساله برای احیا تدوین و تصویب شد، تصریح کرد: بنیاد مستضعفان به قطع درختان مسن و بیمار این باغ اقدام کرده است.
وی با تأکید بر اینکه بیش از ۷۰ هکتار از این باغ در حال کشت جدید است، گفت: طی دو سال آینده با کشت نهالهای نوین باغ سیب کرج احیا میشود.
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