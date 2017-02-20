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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست البرز:

تغییر کاربری‌ها باغشهر کرج را خاکستری کرده است

تغییر کاربری‌ها باغشهر کرج را خاکستری کرده است

کرج - مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز گفت: به سبب تغییر کاربری‌های صورت گرفته باغ شهر کرج به شهر خاکستری تبدیل‌شده است‌.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران البرزی از باغ سیب کرج، اظهار کرد: کلان‌شهر کرج در ۳۰ سال گذشته دست‌خوش تغییرات فراوانی شده است.

وی با اعلام اینکه  ۵۰ درصد سطوح فضای سبز استان البرز تغییر کاربری شده است، افزود: به سبب تغییر کاربری‌های صورت گرفته باغ شهر کرج به شهر خاکستری تبدیل‌شده است‌.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست البرز خاطرنشان کرد: در دولت کنونی برنامه پایش آلودگی هوا کلان‌شهرها به تصویب رسیده است از طرفی حفظ و توسعه فضای سبز یکی از برنامه‌های در دستور کار محسوب می‌شود.

محمدی با تأکید بر اینکه باغ سیب مهرشهر کرج با پیگیری برنامه سه‌ساله برای احیا تدوین و تصویب شد، تصریح کرد: بنیاد مستضعفان به قطع درختان مسن و بیمار این باغ اقدام کرده است.

وی با تأکید بر اینکه بیش از ۷۰ هکتار از این باغ در حال  کشت جدید است، گفت: طی دو سال آینده با کشت نهال‌های نوین باغ سیب کرج احیا می‌شود.

کد مطلب 3912703

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