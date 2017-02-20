با «حمایت از فلسطین» می توان از بحران های منطقه ای فاصله گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با برنامه «مِن طهران» شبکه خبری العالم درباره برگزاری ششمین اجلاس بین المللی حمایت از انتفاضه ملت فلسطین گفت: این اجلاس در شرایطی در تهران طی روزهای ۲۱ و ۲۲ فوریه (سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری) برگزار می شود که هم به لحاظ مناسبت این اجلاس با سه مناسب مهم همراه هست و هم به لحاظ موقعیت و شرایط منطقه ای و بین المللی این اجلاس در یک شرایط ویژه ای برگزار می شود.

برگزاری کنفرانس انتفاضه در شرایطی ویژه

وی افزود: اولا سال ۲۰۱۷ میلادی یعنی سالی که اجلاس ششم حمایت از فلسطین در تهران برگزار می شود؛ همزمان با یکصدمین سالگرد صدور اعلامیه بالفور و مصادف با هفتادمین سالگرد تقسیم فلسطین و همچنین همزمان با پنجاهمین سالگرد اشغال قدس – قبله اول مسلمین جهان- است. لذا به لحاظ مقطع زمانی و تاریخی با سه مناسبت مهم همراه است.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: اما به لحاظ شرایط منطقه ای و بین المللی، دو عامل خیلی مهم در سطح منطقه ای و در ارتباط با موضوع فلسطین مطرح است که یکی از این عوامل، عادی سازی روابط برخی از کشورها با رژیم صهیونیستی است. عادی سازی روابط در حوزه های پنهان و حوزه های آشکار. دوم اینکه برخی از مقامات آمریکایی حتی مقامات آمریکایِ ترامپ نیز از حمایت های بیش از گذشته خود از رژیم صهیونیستی و از جمله انتقال سفارت آمریکا به قدس سخن گفته اند.

معاون سابق عربی و آفریقای وزارت امور خارجه گفت: این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که علاوه بر این موضوعات، در سطح منطقه ای متاسفانه به دلیل مداخلات خارجی و طرح های صهیونیستی و اقدامات تروریستی در منطقه، ما شاهد وضعیت بی ثبات و بحرانی در بخشی از کشورهای جهان اسلام هستیم و تلاش هایی که برخی از سرویسی های خارجی برای دامن زدن به اختلافات شیعی و سنی بکار می برند.

استفاده از ظرفیت مسألۀ قدس برای دور شدن از بحران های منطقه

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین تصریح کرد: حقیقت این است که مسئله قدس، از ظرفیت بالایی برای ایجاد وحدت و انسجام در سطح جهان اسلام و فراتر از آن، حتی در سطح بین المللی، برخوردار است. ما معتقدیم با ظرفیت تمرکز بر قدس و حمایت از فلسطین می توان از بخشی از بحران های منطقه ای فاصله گرفت.

حضور چهره برجسته و هیأت های پارلمانی در کنفرانس

امیرعبداللهیان میزان مشارکت و حضور شخصیت ها در ششمین اجلاس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین تصریح کرد: شرکت کنندگان در اجلاس - به عنوان بخش اصلی اجلاس- هیئت های پارلمانی هستند. (هیئت های) پارلمانی از کشورهای اسلامی و عربی و از حتی از برخی از کشورهای غیراسلامی در آمریکای لاتین و اروپا در اجلاس شرکت می کنند.

وی افزود: سطح هیئت ها متفاوت است و برخی از هیئت ها در سطح رئیس مجلس و برخی در سطح نائب رئیس و برخی نمایندگان مجلس ها شرکت می کنند اما مهم این است که نمایندگان پارلمانها به عنوان نمایندگان مردم - در واقع- در دفاع از فلسطین در این جلسه حضور پیدا می کنند. افراد حاضر در اجلاس، بخشی از آنها این گروهها هستند.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین تصریح کرد: برخی از چهرهای شاخص و بارز نهضتیِ فلسطینی نیز بخشی از میهمانان ما هستند. میهمانان ویژه ای هم هستند که موضوع فلسطین و موضوع وحدت جهان اسلام و امنیت و ثبات در منطقه را دنبال می کنند. ما میهمانان سیاسی در این چارچوب داریم. در عین حال، از برخی از " NGO" های اروپایی و منطقه (سازمانهای مردم نهاد) میهمانانی حضور دارند. صاحب نظران و اندیشمندانی هستند که در این اجلاس شرکت خواهند داشت.

امیرعبداللهیان گفت: در مجموع بیش از ۵۰۰ میهمان خارجی طی دو روز آخرین راهکارها برای حمایت از مردم فلسطین را مورد توجه قرار می دهند.

مهم ترین موضوعات مورد توجه کنفرانس

وی درباره موضوعات اجلاس گفت: موضوعاتی که در اجلاس مورد توجه است، از بحث مقابله با تداوم شهرک سازی در سرزمین های اشغالی تا مقابله با صهیونیستیِ سازی قدس و همچنین بررسی طرح های مختلف سیاسی، نهضتی، مقاومتی، پارلمانی و درعین حال NGO ها و گروههای غیردولتی را شامل می شود تا این بحث کنند که چگونه می توان به فلسطین کمک کرد و چگونه می توان جلوی تجاوزات رژیم صهیونیستی را گرفت و چگونه می توان با تمرکز بر موضوع فلسطین و قدس، توجه برخی از کشورها را از درگیرهای داخلی و درگیری های فرقه ای دور کرد.

فاجعه ای به نام عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: ما متاسفانه با یک فاجعه تلخی مواجه هستیم که یک سر آن، تلاش باری عادی سازی روابط برخی از کشورها با رژیم صهیونیستی و سر دیگر آن، ارتباط تنگاتنگ دولت تروریستی اسرائیل با تروریسم تکفیری در منطقه است. در اجلاس هرتزلیا، اسرائیلی ها وقتی از استراتژی سال ۲۰۱۷ اسرائیل سخن می گویند، تاکید می کنند که به عنوان مثال، وضعیت فعلی در سوریه مطلوب رژیم صهیونیستی و مورد رضایت این رژیم است. وقتی مثال می زنند، می گویند که به عنوان مثال، در بلندیهای جولان و در منطقه قنیطره، بین اسرائیل و گروه جبهه النصره یک اتفاق نظر وجود دارد و جبهه النصره در آن محور، امنیت اسرائیل را تضمین کرده است.

مقاومت توازن قوا را در برابر رژیم صهیونیستی تغییر داده است

امیر عبد اللهیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما شاهد بودیم که در اثنای بحران سوریه و در زمانی که اسرائیلی ها فکر می کردند به دلیل وضعیت سوریه، وضعیت لبنان، جنگ تروریستی و حضور داعش در سوریه و عراق و لبنان، الان بهترین فرصت هست برای این که به غزه حمله بکنند اسرائیلی ها به غزه حمله کردند اما نه تنها در عملیات نظامی در غزه پیروز نشدند بلکه در اوج تحولات و بحران های منطقه یک اتفاق مهم افتاد.

همیشه وقتی اسرائیلی ها دست خودشان را بالا می بردند و درخواست آتش بس می کردند آخرین شلیک موشک ها و راکت ها به سمت غزه توسط اسرائیل انجام می شد اما در آخرین حمله اسرائیل به غزه آخرین شلیک به سمت تل آویو توسط گروههای مقاومت انجام شد.

این نشان دهنده این است که مقاومت در یک جایگاه قوی قرار دارد و اسرائیل قادر به این نیست در مقابل مقاومت جنگی را برنامه ریزی بکند که بتواند پیروز از آن جنگ بیرون بیاید. بله این که اسرائیل بخواهد فردا جنگی را شروع بکند، قادر به آغاز جنگ هست اما قادر به پایان دادن آن جنگ نیست و تجربه نشان داده در جنگ های هشت روزه، ۵۱ روزه و ۲۲ روزه که اسرائیل نتوانست به اهداف مورد نظر خود برسد.

اما این جنگ ها باعث یک تحول مهم شد اسرائیلی ها در این جنگ ها به طور ناجوانمردانه ای کودکان فلسطینی را کشتند و رژیم صهیونیستی لقب زشت «رژیم کودک کش» را از آن خود کرد و حداکثر هنرش این بود که بتواند کودکان در غزه را به شهادت برساند و برخی از منازل مسکونی را ویران کند اما نه رهبران مقاومت را توانست هدف قرار دهد و نه موفق شد مقاومت را سرکوب کند.

اعتراف اسرائیل به رابطه با تروریست های جبهۀ النصره

دبیر کنفرانس حمایت از انتفاضه گفت :در هیچ نقطه ای از کره زمین نیست که تعرضی علیه منافع اسرائیل و رژیم صهیونیستی به عمل آورده باشد نه تنها تعرضی نداشتند بلکه خود اسرائیلی ها اعتراف می کنند ما با جبهه النصره و برخی گروههای تروریستی ارتباط داریم و سران آنها را در داخل اسرائیل و داخل تل آویو مداوا می کنیم.

رفراندوم در حوزۀ سیاسی؛ مقاومت در میدان

وی افزود: حقیقت این است که در حوزه سیاسی راهکار رفراندوم هست و در حوزه میدانی حل مسئله فلسطین بدون تمرکز بر مقاومت به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. همانگونه که مقاومت حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروههای فلسطینی در غزه باعث شد که رژیم صهیونیستی نتواند در جنگ های مخالف به اهداف خوش برسد همانطور که مقاومت حزب الله در حرب تموز باعث شد مناطقی از جنوب لبنان که در اشغال اسرائیل بود آزاد شود تنها راه مقابله با اهداف جاه طلبانه اسرائیل فقط و فقط از طریق مقاومت است و برای تقویت مقاومت هم ایده های مخالفی به صراحت در عالی ترین سطوح جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و جمهوری اسلامی ایران با صدای بلند هم حمایت خودش را از مقاومت در منطقه و از مقاومت در حوزه فلسطین اعلام کرده، لذا هم در سطح میدانی و هم در سطح سیاسی جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای عملیاتی برای کمک به بحران فلسطین و قضیه فلسطین دارد.

مقابلۀ ایران با اتحاد اسرائیل، داعش و النصره

امیرعبد اللهیان گفت: حقیقت این است اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه انجام می دهد با نگاه به همین موضوع محوری یعنی فلسطین و قدس هست با نگاه به مقاومت هست یعنی اگر مستشاران نظامی ما در عراق در مقابله با گروه تروریستی داعش به شهادت می رسند، به این علت است که منطقه همزمان با بحرانی مواجه است که یک طرف این بحران رژیم صهیونیستی و اهداف اسرائیل است و یک طرف دیگر این بحران تروریسم تکفیری در منطقه است اما هر دوی اینها از یک جنس هستند. اسرائیل یک دولت نامشروع تروریستی است و داعش، جبهه النصره و دیگر گروه های تروریستی در منطقه که با اسرائیل در تعامل هستند، گروه های تروریستی غیرحکومتی هستند.

امیر عبداللهیان در پاسخ به این پرسش که دلیل حمایت ایران از فلسطین چیست، گفت: برای جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف موضوع فلسطین یکی از موضوعات مهم و اساسی در منطقه است. اول به دلیل اعتقادی زیرا قدس قبلۀ اول مسلمانان است و دوم به دلیل شرعی و اخلاقی زیرا مردم فلسطین مظلوم هستند.

صهیونیست ها از ۷۰ سال پیش تاکنون اراضی فلسطینی ها را تصاحب کرده اند و هر روز تصاحب اراضی آنها را ادامه می دهند. سوم به دلیل سیاسی زیرا جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی خود به صراحت اعلام کرده است که از همه مظلومین جهان که از ایران کمک درخواست کنند، با همه امکاناتش دفاع خواهد کرد و در این مسیر همه اقدامات لازم را انجام داده است. همه اقدامات ما در چارچوب حقوق بین الملل انجام می شود و در این چارچوب به حمایت قوی خودمان از مقاومت فلسطین ادامه خواهیم داد و معتقدیم که مقاومت در فلسطین نَه تنها تضعیف نشده بلکه مقاومت در منطقه در حال رشد، ترویج و توسعه یافتن است.

گروه های فلسطینی باید متحد شوند

امیرعبد اللهیان گفت: ما برای این نشست ششم خودمان مثل نشست های قبلی از همه طرف ها و گروه های فلسطینی که می توانند حضور پیدا بکنند، دعوت کرده ایم از جمله جنبش جهاد اسلامی، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و جنبش فتح. البته متأسفانه اخباری رسیده است که نشان می دهد رژیم صهیونیستی مجوز باز شدن معبر را برای عبور رهبران فلسطینی تا این لحظه صادر نکرده است. جمهوری اسلامی ایران به وحدت همه رهبران و گروه های فلسطینی قائل است و نگاه ما به همه گروه های فلسطینی نگاه واحد است و معتقدیم که در همه حوزه ها با نگاه مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی می توان به کمک قضیه فلسطین شتافت و با این حال گروه های فلسطینی باید اختلافات را کنار بگذارند و با همکاری و همدلی و نگاه محوری به مسائل فلسطین کار را دنبال کنند.

اسرائیل نمی تواند جنگ دیگری راه بیاندازد

وی تأکید کرد: اسرائیلی ها شاید در شعارها و اظهارات شان تهدیداتی را بکنند ولی آمادگی و شرایط را برای شروع جنگ در منطقه ندارند. اسرائیلی ها به شدت نگران هستند زیرا اسرائیل هم مشکلات داخلی شدیدی دارد و هم در برخورد با مقاومت با ضعف های فراوانی مواجه است. لذا این مساله که اسرائیل یک تهدید در منطقه است، به صورت عام درست است ولی اینکه اسرائیل قادر باشد یک عملیات نظامی را شروع بکند و در پایان این عملیات پیروز بشود، مقاومت چنین اجازه ای را به اسرائیل نداده و نخواهد داد