۱۵ چالش بر سر راه کسب و کارهای آنلاین

به گزارش خبرنگار مهر، چالش های موجود بر سر راه کسب و کارهای آنلاین از سوی فعالان صنف کسب و کارهای فضای مجازی اعلام شد که نمایندگان دولتی حاضر در این جلسه هم اندیشی قول دادند با تدوین آئین نامه و مقررات مربوطه این معضلات را حل کنند.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات شب گذشته در این نشست هم اندیشی با اشاره به مشکلاتی که محدودیت هایی را برای فعالیت کسب و کارهای آنلاین به همراه داشته است، گفت: موضوع مالیات و تشخیص مالیاتی، محاسبه بیمه، نبود قوانین مشخص برای دریافت مجوز و الزام برای دریافت متعدد مجوز از جمله مشکلاتی است که کسب و کارهای فضای مجازی با آن مواجه هستند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه قوانین مالیاتی برای این بخش دچار تفاسیر مختلف است، اضافه کرد: در مورد موضوع بیمه نیز با سازمان تامین اجتماعی برای کسب و کارهای فناوری اطلاعات بجز سخت افزار وارد مذاکره شده ایم و طبق قانونی که ابلاغ شده حق بیمه این کسب و کارها معادل کار پژوهشی و ۷ درصد باید محاسبه شود اما دفاتر بیمه ای بدون توجه به این قانون، این ضریب را تا ۱۶ درصد افزایش می دهند. به همین دلیل شرکت های فناوری اطلاعات با نحوه محاسبه بیمه و مالیات و نبود یکپارچگی و سیاست در نظام اجرایی مشکل دارند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: کسب و کارهای فناوری اطلاعات مجبورند از بالغ بر ۴ اتحادیه و صنف مجوزهای مختلف بگیرند و نمی دانند به کجا مراجعه کنند چرا که یک متولی واحد در نظام اجرایی پاسخگوی این مشکلات نیست.

جهانگرد موضوع حریم حقوقی تولید کنندگان محتوای بومی را یکی دیگر از معضلات این بخش عنوان کرد و گفت: متاسفانه مسئله کپی رایت با وجود قانون، رعایت نمی شود و مرجعی برای مراجعه این کسب و کارها نیز در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای برای فعالیت کسب و کارهای آنلاین تهیه شده و در آن تاکید شده است که نحوه برخورد با تخلف در این بخش باید کاربرمحور باشد اما متاسفانه شاهد هستیم که نظام قضایی کسب و کارها را عامل تخلف می داند که این موارد رشد کسب و کارها را با تهدید مواجه کرده است.

جهانگرد تامین مالی شرکت ها و نبود صندوق های ریسک پذیر و برخورد سنتی نظام بانکی با کسب و کارهای آنلاین را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد که در پایان این جلسه نمایندگان دولت قول بر رفع این موانع دادند.

در همین حال یدالله صادقی معاون وزیر صنعت نیز از تشکیل یک اتحادیه برای سر و سامان دادن به کسب و کارهای فضای مجازی و حمایت از ایجاد اشتغال این کسب و کارها خبر داد.

وی تاکید کرد: باید نگاه اصناف سنتی نسبت به فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی تغییر کند و ما در وزارت صنعت برای یکپارچه شدن فرایند تجارت الکترونیک، موضوع نماد اعتماد و دریافت پروانه کسب را با تعامل بیشتری دنبال می کنیم.