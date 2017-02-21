حضور آثاری از سینمای ایران در جشنواره فیلم اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «زمانی دیگر» به کارگردانی ناهید حسن زاده و برنده جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از جشنواره کلکته و برنده بهترین بازیگر مرد از جشنواره «مانهایم»، «مات» به کارگردانی صبا کاظمی و برنده اولین جایزه بین المللی به نام عباس کیارستمی از جشنواره سائوپائولو برزیل، «پاریس تهران» به کارگردانی کاوه اویسی و «وارونگی» به کارگردانی بهنام بهزادی در جشنواره فیلم اردن شرکت می کنند.

پخش بین المللی این فیلم ها با Iran ArtHouse Film با مدیریت مرجان علیزاده است.

این جشنواره با حمایت Royal Commission Film Jordan از ۱ تا ۴ اسفندماه برگزار می شود.