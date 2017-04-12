«زمانی دیگر» از جشنواره «آتن» آمریکا جایزه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «زمانی دیگر» به کارگردانی ناهید حسن زاده برنده جایزه ویژه هیات داوران جشنواره «آتن» آمریکا شد.

در بیانیه هیات داوران چنین آمده است: ««زمانی دیگر» با ظرافت و نکته سنجی بسیار گره های مربوط به عشق و وظیفه و سنت را که توسط فرزندان در خانواده به وجود می آید به تصویر می کشد.»

پخش بین المللی فیلم با Iran ArtHouse Film با مدیریت مرجان علیزاده است.

جشنواره «آتن» که از چهارده الی بیست فرودین در آمریکای شمالی برگزار شد، یکی از جشنواره های فیلم های هنری و مستقل است و به معرفی فیلمسازان مستعد کمتر شناخته شده می پردازد و از آغاز به کار آن بیش از چهار دهه می گذرد.

فیلم سینمایی «زمانی دیگر» به نویسندگی و کارگردانی ناهید حسن‌زاده و تهیه کنندگی فری ملک مدنی، پیش از این برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره کلکته و برنده دستاورد ویژه هنری برای بهترین بازیگر مرد از جشنواره «مانهایم» شده است. این فیلم همچنین در جشنواره های «ریندنس»، «سائوپائولو»، «ویزبادن»، زنان بروکسل و هفته فیلم اردن و «پالم پیچ» آمریکا نیز نمایش داشته و در دیگر جشنواره های بین المللی نیز پذیرفته شده است.

مجید پتکی، یاسمن نصرتی، شقایق کمندی و فریبا خادمی، عصمت رضاپور از بازیگران این فیلم هستند.

عوامل فیلم «زمانی دیگر» شامل مدیر فیلمبرداری: علی محمد قاسمی، صدا: روح الله جعفربیگلو، طراح صحنه و لباس: یوسف بهشتی و مدیر تولید و دستیار برنامه ریز: محمد عبدی زاده هستند.