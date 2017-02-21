پیروزی دبیری تبریز دربازی بزرگ/ فرهاد آقای گل، یکصد وچهار گله شد!

خبرگزاری مهر، سرویس استان‌ها، محمود نصیرپور: بازی های معوقه از هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور عصر امروز سه شنبه با انجام هفت دیدار در شهرهای مختلف سپری شد و طی آن در مهم ترین بازی این هفته تیم دبیری تبریز در خانه موفق شد تیم صدرنشین گیتی پسند اصفهان را با نتیجه هفت بر پنج شکست دهد.

شروعی خوب، پایانی عالی

در این بازی تیم دبیری شروعی خوب داشت و فرهاد فخیم موفق شد یکصد و یکمین گل خود برای دبیری را در دقیقه ۱۱ به ثمر برساند. سه دقیقه بعد از این گل احمد اسماعیل پور یکی از ملی پوشان پرتعداد گیتی پسند نتیجه را مساوی کرد اما این خوشحالی اصفهانی ها سه دقیقه بیشتر طول نکشید و علیرضا عسگری گل دوم دبیری را زد تا نیمه نخست با برتری دو بر یک میزبان به پایان برسد.

نیمه ۹ گله

نیمه دوم اما حکایت دیگری داشت و تیم گیتی پسند با کنار گذاشتن احتیاط، کمی بی محابا دست به حمله زد اما این بازی تهاجمی تیم تحت هدایت فنی رضا لک به ضرر تیمش تمام شد و دبیری دو دقیقه پس از شروع نیمه دوم توسط فرهاد فخیم به گل سوم رسید. یک دقیقه پس از یکصد و دومین گل فخیم برای دبیری، گیتی پسند بار دیگر توسط احمد اسماعیل پور به گل رسید اما این بار جواد اصغری مقدم بود که اجازه نداد فاصله دو تیم بیش از چند ثانیه به حداقل برسد و گل چهارم سرخپوشان تبریزی را زد.

جشنواره گل تبریزی ها

گیتی پسند که پا به پای دبیری پیش می آمد، برای بار سوم توسط اسماعیل پور به گل رسید تا ضمن هت تریک این بازیکن، بار دیگر به فاصله یک گل تیم دبیری برسد.

دقیقه ۲۸ حمید احمدی با یک ضربه ایستگاهی که در بین راه به برخورد کرد و وارد دروازه شد، توانست پنجمین گل دبیری را بزند. یک دقیقه بعد فرهاد فخیم برای تبریزی ها هت تریک کرد و نتیجه را شش بر سه کرد اما دقیقه ۳۲ شاگردان رضا لک دو بار به گل رسیدند و طی آن در فاصله کمتر از یک دقیقه لوکاس و سانیاگو دو بازیکن برزیلی گیتی پسند فاصله را به حداقل رساندند.

در حالی که فشار تیم گیتی پسند برای زدن گل مساوی ادامه داشت، فرهاد فخیم روز پر فروغ خود را با زدن گل چهارم خود و گل هفتم تیمش کامل کرد تا جشنواره گل تبریزی ها در مصاف با رقیب اصفهانی با ثبت رکورد یکصد و چهار گل فرهاد فخیم برای تیم دبیری همراه شود.

لگد کشاورز و اخراج مدیر دبیری

در این مسابقه پر برخورد، داوران بارها بازی را به دلیل خطا متوقف کرده و چند مورد تذکر سفت و سخت به بازیکنان و کادرفنی دو تیم دادند. گرتو دروازه بان برزیلی دبیری تنها بازیکن اخطاری این بازی بود و فرزین دبیری مدیر با اخلاق این تیم به اشتباه از سوی داور اخراج شد. اخراج فرزین دبیری در حالی بود که محمدرضا کشاورز کاپیتان تیم گیتی پسند با یک لگد دروازه بان دبیری را مصدوم کرد اما داور توجهی به آن نکرد. اعتراض کادرفنی تیم گیتی پسند به داور مسابقه نیز از جمله نکات مورد توجه این بازی بود. همچنین هواداران تیم دبیری که کیپ تا کیپ سالن علوم پزشکی را پر کرده بودند، در طول مسابقه یک دقیقه هم از تشویق تیمشان خسته نشدند و سهم عمده ای در این پیروزی بزرگ ایفا کردند.

تجلیل از آقای گل دبیری

در بین دو نیمه این مسابقه، دکتر شهرام دبیری رییس هیئت مدیره باشگاه دبیری به همراه دکتر رحیمی از اعضای هیئت مدیره باشگاه ماشین سازی از فرهاد فخیم به دلیل زدن یکصد گل قبل از این بازی برای تیم دبیری تجلیل کردند. همچنین بازیکنان ملی پوش زیر ۲۳ سال تیم دبیری نیز مورد تجلیل مسئولان این باشگاه قرار گرفتند.

چهار امتیاز تا صدر

تیم دبیری با پیروزی در این بازی مهم ۵۰ امتیازی شد تا پس از تیم ۵۴ امتیازی گیتی پسند به جایگاه دوم جدول برسد. مس سونگون نیز در یک بازی سراسر حاشیه دو بر یک به فرش آرا مشهد باخت اما گفته می شود احتمال تغییر این بازی به نتیجه مساوی وجود دارد. حفاری اهواز در یکی دیگر از بازی های مهم برابر طرح و توسعه الوند چهار بر دو پیروز شد تا ۴۸ امتیازی شود. تاسیسات دریایی تهران تیم پنجم جدول بار دیگر باخت و این بار در خانه شهرداری ساوه متحمل شکست سه بر دو شد و ۴۴ امتیازی باقی ماند.

در دیگر بازی های معوقه از هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، یاسین پیشرو در قم با نتیجه دو بر یک به شهروند ساری باخت، ارژن شیراز با نتیجه پرگل هفت بر یک برابر مقاومت البرز به برتری رسید و آذرخش بندرعباس در زمین دانشگاه آزاد به پیروزی چهار بر سه دست یافت.

میزبانی دبیری و میهمانی مس در هفته بعد

در هفته بیست چهارم این مسابقات تیم دبیری در تبریز میزبان تیم فرش آرا مشهد خواهد بود، مس سونگون در البرز به دیدار تیم مقاومت خواهد رفت و گیتی پسند در یک بازی بسیار مهم در خانه خود پذیرای تیم تاسیسات دریایی خواهد بود. در دیگر بازی های هفته بیست و چهارم، حفاری اهواز با یاسین پیشرو قم، شهروند ساری با آذرخش بندرعباس، طرح و توسعه الوند با شهرداری ساوه و ارژن شیراز با دانشگاه آزاد مسابقه خواهند داد.