به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد ظهر پنجشنبه در نشست پنجشنبه های پسماندی شهرستان با بیان اینکه مدیریت اصولی پسماند یکی از موضوعات مهم در حفظ سلامت عمومی، صیانت از محیط‌زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است،اظهار کرد:اجرای دقیق مصوبات، تعیین تکلیف تعرفه زمین و تدوین برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، نقش مهمی در تقویت مدیریت پسماند شهرستان دارد.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود:مدیریت پسماند بایدبرای با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخش خصوصی با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیند جمع‌آوری، تفکیک و مدیریت پسماند گفت: اجرای تعرفه زمین باید با جدیت پیگیری و موانع موجود در این زمینه برطرف شود تا روند مدیریت پسماند شهرستان با سرعت و نظم بیشتری انجام گیرد.

حیدری نژاد با تاکید براینکه دستگاه‌های متولی موظف هستند اقدامات انجام‌شده و مشکلات موجود را به صورت دقیق گزارش کنند، تصریح کرد:پیگیری مصوبات کارگروه پسماند ضروری است؛مصوبات جلسات نباید در حد تصمیم‌گیری باقی بماند. لازم است برای اجرای هر مصوبه زمان‌بندی مشخص تعیین شود و دستگاه‌های مسئول نیز گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.

وی افزود: نظارت مستمر و تقسیم کار میان دستگاه‌ها می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از انباشت و دفع نامناسب پسماند کمک کند.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به ضرورت توجه به برنامه‌های فرهنگی و آموزشی گفت: برنامه‌های فرهنگی باید به‌عنوان پیوست طرح‌های مدیریت پسماند شهرستان در نظر گرفته شود.

وی افزود: آموزش شهروندان درباره کاهش تولید پسماند، تفکیک زباله از مبدأ، استفاده صحیح از مخازن و مشارکت در طرح‌های پاکسازی، نقش مهمی در موفقیت برنامه‌های مدیریت پسماند دارد و موضوع معرفی و ساماندهی مدیریت پسماند نیز باید به صورت جدی پیگیری شود.