به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری در این زمینه اظهار کرد: در جریان نشست شورای فنی آثار منقول موزهای در ادارهکل ثبت آثار وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پنج اثر باارزش از موزههای استان با موفقیت به ثبت ملی رسیدند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی افزود: آثار ثبت شده در این جلسه شامل «سه پایه برنزی» و «شیر برنزی دهنباز» متعلق به موزه نقده، «کماجدان مسی» متعلق به موزه خوی، «کوزه با خط دور گردن» از موزه نقده و همچنین یک «قالی دستباف ابریشمی» از موزه مردمشناسی ارومیه هستند.
وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی و ثبت دقیق میراثفرهنگی، خاطرنشان کرد: با افزودن این پنج اثر ارزشمند، تعداد کل آثار منقول ثبت شده در فهرست ملی آذربایجان غربی به ۱۰۵ مورد افزایش یافت.
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