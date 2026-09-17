به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، کمینه دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۲ درجه سانتیگراد ثبت شده و پیشبینی میشود دمای این شهر در گرمترین ساعات امروز به ۳۲ درجه برسد.
در میان ایستگاههای هواشناسی استان، پارک ملی گلستان با ثبت دمای ۱۳ درجه، خنکترین ایستگاه استان در صبح امروز بوده است.
پس از آن کلاله و گنبدکاووس با ۱۹ درجه و علیآبادکتول با ۲۰ درجه، خنکترین دماها را در بین شهرهای استان ثبت کردهاند.
همچنین کمینه دمای هوا در مینودشت، هاشمآباد و آققلا ۲۱ درجه، در اینچهبرون ۲۲ درجه و در بندرگز، بندرترکمن و مراوهتپه ۲۳ درجه گزارش شده است.
بر اساس دادههای هواشناسی، بیشینه دمای آققلا ۴۰ درجه سانتیگراد ثبت شده و این شهر در بین نقاط شهری استان بالاترین دمای ثبتشده را داشته است.
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