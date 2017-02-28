به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش جنبی دهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران بخش «نمایش‌های ویژه» شامل «خانه انیمیشن»، «قاب‌های روان»، «تولدی دیگر، مروری بر آثار علی‌اکبر صادقی»، «جشنواره جشنواره‌ها ۱»، «جشنواره جشنواره‌ها ۲» و «وقت اضافه» می‌شود.

در بخش «جشنواره جشنواره‌های ۱ و ۲» فیلم‌ها و پویانمایی‌های کوتاهی نمایش داده می‌شوند که از آثار تحسین شده یا موفق دنیا هستند.

«شکار» به کارگردانی جولین بیسارو به مدت ۱۱:۳۶ از فرانسه، «رویای بی سر» به کارگردانی فرانک دیون به مدت ۹:۲۸ از فرانسه و کانادا، «همسان» به کارگردانی مشترک دانیل مارتینز لارا و رافا کانو مندز به مدت ۸:۰۱ از اسپانیا، «زپو» به کارگردانی سزار دیاز ملندز به مدت ۳:۰۸ از اسپانیا و «درباره یک مادر» به کارگردانی دینا ولیکوسکایا به مدت۷:۴۰ از روسیه از جمله فیلم‌هایی هستند که در بخش «جشنواره جشنواره‌ها ۱» نمایش داده می‌شود.

«صحنه طلائی» به کارگردانی گوکالپ گونن به مدت۸:۴۰ از ترکیه، «دو دوست» به کارگردانی ناتالیا ای چرنیشوا به مدت ۴:۰۲ از فرانسه، «ارباب» به کارگردانی ریهو اونتبه مدت ۱۸:۰۰ از استونی، «زمزمه» به کارگردانی تام تلربه مدت ۸:۳۵ از آمریکا و «سفر با پای پیاده» به کارگردانی کریس کمبه به مدت۱۳:۴۳ از اسپانیا از دیگر پویانمایی‌های این بخش به شمار می‌روند.

برگزاری نشست‌های تخصصی در جشنواره پویانمایی تهران

نشست‌های تخصصی جشنواره پویانمایی که از جمله بخش‌های جنبی این جشنواره است شامل ۵ موضوع «‌چشم‌انداز صنعت پویانمایی کشور در افق ۱۴۰۴، «رونمایی از دو عنوان کتاب»، «طراحی سبک بصری (دیزاین) در پویانمایی»، «استودیو چپ چین» و «معرفی آثار پویانمایی مرکز آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی» است.

نشست‌های تخصصی جشنواره هر روز راس ساعت ۱۷ در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری واقع در خیابان حجاب، علاقه‌مندان بحث‌های تخصصی را گردهم می آورد.

دهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۵ تا ۱۹ اسفند هم‌زمان در دو سالن مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، سینما آزادی، سینما فلسطین، سینما تئاتر کانون و ۳۲ مرکز کانون در سراسر کشور برگزار می‌شود.