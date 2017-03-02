به گزارش خبرگزاری مهر، بخش «قابهای روان» به بررسی آثاری میپردازد که با استفاده از تکنیک زیر دوربین خلق شدهاند. در این روش که خلق تصاویر و متحرکسازی به صورت فریم به فریم و به طور مستقیم در زیر دوربین اتفاق میافتد، ابتدا بر سطحی شیشهای و با استفاده از مواد مختلف تصویری خلق میشود و پس از آن این تصویر به وسیله دوربینی که کاملاً عمود بر سطح شیشه و با فاصلهای مناسب قرار گرفته است، ثبت و سپس با ایجاد تغییرهای اندک در تصویر، عکس بعدی گرفته شده و در انتها با پخش متوالی این عکسها، تصاویر جان گرفته و به نمایش در میآیند. در این تکنیک با تغییر دادن هر فریم، دیگر امکان برگشت به آن وجود نخواهد داشت و در انتها جز عکسهایی که ثبت شدهاند و مقداری شن یا رنگ، چیزی باقی نمیماند.
«نورمن» به کارگردانی راب وروائک به مدت ۱۰ دقیقه از بلژیک، «تونل» به کارگردانی مریم کشکولینیا به مدت ۷:۲۰ دقیقه از ایران، «بافنده شب» از جون گراتز به مدت ۵:۴۵ دقیقه از آمریکا، «چاه» از فیلیپ واچر به مدت ۱۲:۱۰ دقیقه از کشور کانادا و «داستان گرفتاری» از کوری فرانسیس پارکس به مدت ۵:۳۰ دقیقه از آمریکا از جمله آثار بخش «قابهای روان» دهمین جشنواره پویانمایی هستند.
«تصنیف خانه جزیره هلند» به کارگردانی لین تاملینسون به مدت ۴:۱۹ دقیقه از آمریکا، «بهار» به کارگردانی شین لی به مدت ۳:۴۰ دقیقه از استرالیا، «علامت» به کارگردانی ویتولد گیرسز به مدت ۱۴:۰۰ دقیقه از لهستان و «پدربزرگ» به کارگردانی شیوا صادق اسدی به مدت ۱۰:۰۵ دقیقه از ایران از دیگر آثار بخش «قابهای روان» به شمار میروند.
انیمیشن های مطرح جهان در بخش «وقت اضافه»
در بخش جنبی جشنواره دهم پویانمایی بخشی با عنوان «وقت اضافه» وجود دارد که به نمایش فیلمهای مطرح جهان میپردازد. در این بخش فیلم هایی که به دلیل محدودیتهای زمانی یا محدودیت در تعداد آثار به بخش مسابقه راه پیدا نکردهاند، نمایش داده میشود.
در این بخش، فیلمهای مختلفی نمایش داده میشود که «خروس تنهای غمگین» به کارگردانی لئونید اشملکوف به مدت ۶ دقیقه از روسیه، «آشغال» به کارگردانی والتر تورنیر به مدت ۵ دقیقه از اروگوئه، «امواج ۹۸» به کارگردانی الی داقر به مدت ۱۵ دقیقه از دو کشور لبنان و قطر، «ذخیره شود به نام» به کارگردانی مشترک آرتور بوردات، ماکسیم دوپوی، لوک جیراود و ماتیو پاگی به مدت ۵:۳۶ دقیقه از فرانسه و «رویای کودکانه» به کارگردانی کریستوف ژرارد به مدت ۱۰:۲۲ دقیقه از فرانسه از جمله آنها هستند.
«کشور مسافر» به کارگردانی ایوان بوگدانوف به مدت ۱۳:۳۸ دقیقه از دو کشور بلغارستان و کرواسی، «خالی بیسر بزرگ» به کارگردانی کرین نایلی خلیفه به مدت ۴:۰۸ دقیقه از کانادا، «پیپو» به کارگردانی مشترک الیوت دشوسس و تیمور تهرانی به مدت ۹:۱۲ دقیقه از آلمان، «فرای کتابها» به کارگردانی مشترک ژرومی باتیستلی، ماتیلده کارتیگنی، نیکلاس ایوین، مائنا پایلت، روبین پلیسیر و جودیتواهلر به مدت ۶:۳۸ دقیقه از فرانسه، «محافظ» به کارگردانی الساندرو نوولی به مدت ۴:۵۲ دقیقه از اسپانیا و ایتالیا، «گرگ شکم قلمبه» به کارگردانی ماریون دیان جاماولت به مدت ۳:۴۶ دقیقه از بلژیک و «قلب زیبای زشت» به کارگردانی گرگوری کاسارس به مدت ۱۱:۵۰ دقیقه از سوئیس از دیگر آثاری است که در این بخش به نمایش در میآید.
دهمین جشنواره دو سالانه بینالمللی پویانمایی از ۱۵ تا ۱۹ اسفندماه در تهران و ۳۲ سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور برگزار می شود.
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