همکاری سازمان بنادر با سپاه برای مقابله با آلودگی نفتی دریا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه بهره‌برداری از ۱۵ پروژه فنی و دریایی با حضور سردار علی فدوی، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تفاهم‌نامه‌ای در راستای مباحث زیست‌محیطی و جستجو و نجات دریایی منعقد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه اظهار داشت: اقتدار نیروهای نظامی در صحنه‌های مختلف مشخص است و در این عرصه نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش فعالیت‌های خاصی را بر عهده دارند.

سعیدنژاد افزود:سازمان بنادر به نمایندگی از دولت ایران اعمال حاکمیت در عرصه آب‌های تحت حاکمیت را انجام می‌دهد، بنابراین باید از تمام امکانات موجود برای این اعمال حاکمیت استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: در راستای مشخص شدن نقاط مشترک و همکاری دقیق‌تر تفاهم‌نامه‌ای در چارچوب جستجو، نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در دریا بین سازمان بنادر و نیروی دریایی سپاه تنظیم شد و به امضا رسید.

سعیدنژاد اضافه کرد: سازمان بنادر به عنوان نماینده حاکمیت، وظیفه ملی و جهانی دارد که از آب‌های سرزمینی در راستای حفاظت از محیط‌زیست حمایت کند و این جزو تکالیف ما به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی دریانوردی است.

معاون وزیر و شهرسازی در پایان یادآور شد: در ارتباط با حفظ محیط‌زیست دریا تجهیزاتی داریم و از امکانات ارگان‌های دیگر نیز استفاده می‌کنیم.

فرمانده نیروی دریای سپاه پاسداران هم با بیان اینکه از گذشته فعالیت‌های مشترکی بین سازمان بنادر و دریانوردی و نیروی دریایی سپاه وجود داشته است، گفت: امضای این تفاهم‌نامه برای مستحکم و نظام‌مند شدن فعالیت‌های فی‌مابین این دو ارگان انجام شده است.

فدوی بر لزوم صیانت از آب‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: تمامی ارگان‌های دریایی در راستای مباحث محیط‌زیست دریایی اغماضی با متخلفان ندارند.