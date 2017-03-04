اوباما مقصر تخریب رابطه آمریکا و روسیه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: بازسازی رابطه مسکو و واشنگتن که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تخریب شد، کار سختی است اما قابل حل است.

وی گفت: قطعا با نگاه به آنچه که در روابط گذشته آمریکا و روسیه در دولت اوباما بوده است، بازسازی این رابطه سخت است. اما به طور کلی این موضوع قابل حل است. ما اکنون در حال کار کردن در راستای این هدف هستیم و به دنبال انجام اقداماتی برای راحت تر شدن شرایط برای بهبود روابط طرفین هستیم.

ریابکوف در ادامه افزود: ما نمی خواهیم یک رابطه ظاهری شکل دهیم. ما آماده این هستیم در زمانی مشخص به این موضوع بپردازیم اما قبل از همه چیز مسئله مهم این است که دولت کنونی آمریکا قادر به ایجاد این رابطه باشد.