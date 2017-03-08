ایراد مجدد شورای نگهبان به مصوبه تعیین سقف حقوق

عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بررسی اصلاحات مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه در شورای نگهبان خبر داد و گفت: شب گذشته تا آخر شب، این اصلاحات بررسی شد و ایراداتی به طور مجدد احراز شد که به مجلس ارسال می شود.

وی درباره بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم (تعیین سقف حقوق و افزایش حقوق کارکنان دولت) نیز گفت: با توجه به اینکه مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده است، این ماده هم مجددا با ایراداتی مواجه شد که باید در مجلس رفع شود.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در ماده ۳۸ نگاه اعضای شورای نگهبان تنها به معیارهای مطرح شده در این ماده بوده است، تصریح کرد: مساله مورد نظر اعضای شورا این بود که نباید این معیارها موجب دوری نخبگان و کارشناسان زبده از نظام اداری کشور باشد وگرنه شورا درباره مبالغ پرداختی هیچ نظری نداشته است.

کدخدایی ادامه داد: آنچه مدنظر اعضای شورا بوده، توجه به نظام صحیح مدیریتی بوده است، نه مبالغ پرداختی به مدیران؛ به گونه ای که اگر در جایی به طور خاص نیازمند استفاده از مدیران قوی، توانمند و نخبه باشد، این مصوبه نباید باعث محروم شدن دستگاه های اداری از وجود چنین مدیرانی شود.

وی تاکید کرد: جزییات استدلال های شورای نگهبان در نامه ارسالی به مجلس و نیز در نشست با رسانه ها اعلام می شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره زمان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور در این شورا نیز خاطرنشان کرد: در جلسه دیشب به طور کلی درباره بودجه بحث شد اما به جمع بندی نرسیدیم، لذا از اوایل هفته آینده بودجه در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.