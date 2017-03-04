مجلس مصوبه افزایش۶۰ درصدی حقوق مدیران را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در میانه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای دقایقی و به گفته خودش برای مشورت با نمایندگان، جلسه را متوقف کرد.

لاریجانی با اشاره به اصلاح ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه هفته گذشته که به افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران معروف شد و به انتقاد تند از آنچه جوسازی و قشقرق توصیف کرد، از نمایندگان خواست تا نظر خود را برای تغییر دستور و رسیدگی مجدد به این مسئله و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی اعلام کنند.

نمایندگان ابتدا با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن با تغییر دستور موافقت کردند و پس از حذف عبارت «مشاغل مدیریتی» از متن تبصره ۱ ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه و اصلاح افزایش حقوق از ۶۰ به ۳۰ درصد، با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن با این اصلاح موافقت کردند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان اعلام نظر کند.

به این ترتیب بر اساس ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که امروز مجدداً اصلاح شد، مقر شد؛ «مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون، حداکثر ۲ برابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است».

همچنین بر اساس تبصره ۱ این ماده «شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر تا ۳۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده را منظور کنند».

به این ترتیب و با تصمیم جدید مجلس و در صورت تائید آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان شاغل در مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم علاوه بر ۱۴ میلیون تومان به دست آمده از فرمول صدر این ماده، حداکثر تا ۳۰ درصد قابل افزایش خواهد بود.