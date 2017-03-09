محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی طی دو پنج‌شنبه آخر امسال در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: محدودیت‌های اعمال شده برای تسهیل در تردد و عبور و مرور شهروندان و وسائط نقلیه اجرا شده است.

وی تصریح کرد: این محدودیت‌ها طی امروز پنج شنبه ۱۹ اسفند از ساعت ۸ صبح در محل ضلع شرقی میدان آزادی به سمت میدان شهدا اجرا شده است و طی آن اجازه عبور به وسائط نقلیه شخصی در این محدوده داده نمی شود.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه افزود: هم چنین در محدوده ذکر شده تمام تقاطع های مسیر پوشش داده شده و اجازه تردد به خودروهای شخصی در این محدوده داده نمی شود.

وی از اعمال محدودیت در تمام تقاطع های مسیر بزرگراه اما و شمال به جنوب از تقاطع شهید غیرتمند به شمت میدان شهدا خبر داد.

مرادی افزود: هم چنین محدود شرق به غرب بلوار کیهانشهر نیز محدودیت داشته و خودروها در این مسیر به سمت بزرگراه امام هدایت خواهند شد و اجازه ورود آنها به میدان شهدا داده نمی شود.

وی از اعمال این محدودیت ها طی امروز پنج شنبه(جمعه غریبان) از ساعت ۸ صبح الی ۱۹ عصر خبر داد و گفت: البته این موضوع بستگی به حجم تردد ها و ورودی ها به میدان شهدا دارد و در صورت بالا بودن این حجم ممکن است ساعاتی نیز تمدید شود.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: در مسیرهای مذکور تنها اجازه ورود وسایل نقلیه شخصی داده نشده و تردد با وسایل نقلیه عمومی امکان پذیر است. هم چنین اجازه عبور خودروهای امدادی در این مسیرها داده می شود.

وی از در نظر گرفتن تمهیداتی در محل بهشت زهرا برای تسهیل در تردد شهروندان خبر داد و گفت: در این مسیر تعدادی از خودروهای عمومی نسبت به جابجایی مردم در داخل محوطه مذکور اقدام می کنند.

مرادی خاطر نشان کرد: محدودیت های فوق برای آخرین پنج شنبه امسال(جمعه آخر سال) نیز اعمال خواهد شد.