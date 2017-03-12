هادی مرزبان درباره فعالیت های خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایشنامه «بنگاه تئاترال» نوشته علی نصیریان را تیر و مردادماه سال ۹۶ در تماشاخانه سنگلج اجرا کنیم از این رو چند جلسه ای است که تمرین های نمایش را شروع کرده ایم و بعد از تعطیلات نوروزی نیز آن را ادامه خواهیم داد.

وی درباره گروه بازیگری نمایش «بنگاه تئاترال» افزود: در این نمایش بازیگرانی همچون ایرج راد، امین زندگانی، سعید امیرسلیمانی، فرزانه کابلی، داود فتحعلی بیگی و خسرو احمدی به همراه چند بازیگر دیگر حضور دارند.

مرزبان درباره این موضوع که نمایشنامه «بنگاه تئاترال» به لحاظ اجرایی با دیگر آثار اجرا شده او، اظهار کرد: قصد دارم سال ۹۶ نمایش هایی را به صحنه ببرم که به لحاظ اجرایی با کارهای قبلی ام متفاوت هستند که یکی همین نمایش «بنگاه تئاترال» است.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: در اجرای «بنگاه تئاترال» گروه ما صرفا یک تخته حوضی اجرا نمی کند زیرا ما تخته حوضی کار نمی کنیم بلکه تخته حوضی را بازی می کنیم. در اجرای این نمایش هم به طور کلی سبک و سیاق کارگردانی هادی مرزبان دیده می شود.

وی درباره اثر دیگری که قصد اجرای آن را در سال ۹۶ دارد، توضیح داد: هنوز سالن اجرای این اثر را انتخاب نکرده ام و به همین دلیل اعلام نام نمایشنامه را به زمان دیگری موکول می کنم.

مرزبان در پایان تصریح کرد: چند سالن را برای اجرای این اثر مدنظر دارم ولی به طور قطع نمایش خود را در تالار وحدت و تا زمانی که شرایط مدیریت بنیاد رودکی به این شکل است، به صحنه نخواهم برد.