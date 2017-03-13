بازی تیم ملی فوتسال ایران با ازبکستان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیم های ملی فوتسال ایران و ازبکستان در اردیبهشت ماه سال آینده در تاشکند با هم دو دیدار تدارکاتی برگزار کنند که با تصمیم مسئولان فوتسال ازبکستان، این مسابقه لغو شده است.

این در حالی است که دیدار امیدهای ایران و ازبکستان سر جای خود پابرجاست و تیم امید ایران با سفر به تاشکند، در اردیبهشت دو دیدار با تیم زیر ۲۰ سال ازبکستان برگزار خواهد کرد.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال با تایید این خبر به خبرنگار مهر، گفت: برنامه ریزی نامناسب ازبک ها و تداخل برنامه های آنها با کنفدراسیون آسیای مرکزی در نهایت باعث شد که ازبکها بازی تیم ملی بزرگسالان خود را با ایران لغو کنند ولی بازی امیدهای دو کشور در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران خود را برای مسابقات آسیایی داخل سالن و سپس مسابقات جام ملتهای آسیا آماده می کند که سال آینده برگزار می شود.