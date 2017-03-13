به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن محرابی ضمن اعلام روزهای ۶ و ۲۳ بهمن و ۲ و ۱۵ اسفند ۹۵ به عنوان روزهای منتخب برای رتبه بندی روزنامه‌ها، اجرای رتبه بندی در این دوره را به دلیل اضافه شدن شاخص های کیفی، دقیق تر از دوره پیش توصیف کرد و یادآور شد: برای آشنایی مدیران مسئول با نحوه تکمیل فرم خوداظهاری، انجمن صنفی مدیران مسئول روزنامه های غیردولتی به عنوان مجری طرح رتبه بندی، در بهمن ماه گذشته کارگاه آموزشی برگزار کرد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی افزود: برای منظم شدن روند رسیدگی ها و تسریع در اعلام نتایج، مطابق بند ۱۲ دستورالعمل، مدارک جدید جز مواردی که در ابتدا تحویل شده از روزنامه ها پذیرفته نمی شود.

وی همچنین به واگذاری داوری در زمینه عکس و گرافیک روزنامه ها به صنوف مرتبط اشاره کرد و افزود: به روزنامه‌هایی که جمع امتیاز خود اظهاری و امتیاز نهایی آنها (پس از مرحله تجدید نظر) اختلافی کم‌تر از ۱۰درصد داشته باشد، یک امتیاز تشویقی داده ‌خواهد شد. همچنین روزنامه هایی که قرارداد خواهر خواندگی با رسانه های معتبر خارجی امضاء کرده باشند، با تأیید اداره کل رسانه های خارجی مشمول دریافت یک امتیاز تشویقی می شوند.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در ادامه گفت: تعریف دقیق تمام شاخص ها و نحوه امتیاز دهی روزنامه ها در هر کدام به تفکیک در شیوه نامه منتشره آمده است. به گفته محرابی و به منظور قدردانی از تلاشهای سردبیران و دبیران سرویس، توسعه مسئولیت پذیری، درج نام سردبیر یا دبیران سرویس، در شناسنامه روزنامه، مشروط به آن که غیر از مدیرمسئول باشد، نیم امتیاز تشویقی خواهد داشت.

محرابی در پایان تاکید کرد: تسریع در ارسال مدارک، توسط مدیران مسئول محترم روزنامه های کشور بخصوص روزنامه های محلی، منطقه ای و استانی سبب خواهد شد نتایج نهایی، که مبنای ارائه هرگونه تسهیلات اعطایی در سال ۹۶ است در موعد مقرر منتشر شود.

یادآوری می‌شود، تمام مدیران مسئول محترم روزنامه ها (اعم از سراسری و غیر سراسری) برای شرکت در طرح رتبه بندی روزنامه ها(سال۹۵) مطابق شیوه نامه مصوب کارگروه توسعه مطبوعات (اینجا) می توانند چهار شماره روزنامه خود را به شرح زیر همراه با فرم خوداظهاری تکمیل شده، جداول الحاقی و مستندات لازم تا ۲۵ اسفند ماه جاری به ساختمان معاونت مطبوعاتی (خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک ۱۵، طبقه اول، آقای سرمدی) تحویل و رسید دریافت نمایند تا برای بررسی کارشناسی و ارزیابی انجمن صنفی مدیران مسئول روزنامه های غیر دولتی ارسال شود.