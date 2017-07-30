ترامپ از جمهوریخواهان خواست تا در لغو قانون اوباماکِر تسلیم نشوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز با انتشار یک پیام توئیتری باردیگر هم‌حزبی های جمهوریخواهش را به استمداد طلبید.

رئیس جمهور آمریکا در پیام خود در این باره نوشت: سناتورهای جمهوری خواه تسلیم نشوید، جهان نظاره گر ما است؛ لغو کنید و جایگزین کنید و بسوی ۵۱ رأی حدنصاب لازم حرکت کنید.

لازم به ذکر است، نمایندگان مجلس سنای آمریکا ۲ روز پیش با ٥١ رأی مخالف در برابر ٤٩ رأی موافق طرح ملغی شدن قانون «خدمات درمانی قابل دسترس» موسوم به «اوباماکر» را رد کردند.

گفته می شود این طرح که توسط اکثریت جمهوری خواهان جمهوری خواه سنا تدوین و ارائه شده بود در نهایت با پیوستن ۳ تن از سناتورهای این حزب به مخالفان رای نیاورده و در نتیجه تلاش مشترک دولت ترامپ و اکثریت جمهوریخواه کنگره برای ملغی کردن قانون بیمه درمانی اوباما ملقب به «اوباما کِر» با شکست مواجه شد.

قانون بیمه درمانی اوباما از جمله برنامه های اصلی دولت سابق آمریکا برای تحت پوشش قرار دادن طبقات ضعیف جامعه آمریکا در لوای بیمه سلامت و درمان بود که در سال ۲۰۱۰ توسط اوباما امضا شده و به تصویب کنگره رسید.

ملغی شدن قانون بیمه درمانی اوباما از جمله وعده های دونالد ترامپ به عنوان یکی از منتقدین سرسخت این قانون بود. ترامپ طی چند ماه گذشته از دوران ریاست جمهوری خود، طرحی جایگزین درمانی خود را آماده کرده بود که در صورت رای موافق کنگره به لغو قانون اوباما، آن را برای تایید و تصویب به کنگره بفرستد.

به نظر می رسد این نخستین شکست ترامپ در اجرای قوانین مد نظر خود باشد که توسط کنگره رقم خورد.