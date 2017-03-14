در اسلام زن و مرد بر یکدیگر برتری ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز رضوان حکیم زاده درسومین همایش یاس مهربانی که به مناسبت گرامی داشت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه(س) در سالن حجاب تهران برگزارشد، افزود: تمام خطاب هایی که در قرآن آمده است علاوه به مردان به زنان نیز مربوط می شود و آنجا که خداوند می فرماید «یا ایها المومنون ... و یا ایها الناس ...» منظور زنان و مردان هستند.

وی افزود: قرآن کلام خداوند است. سرشار از عدالت است و در آن زنان و مردان هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند.

معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش با اشاره به اسامی زنانی که در قرآن آمده است گفت: همواره در کنار بیشتر پیامبران الهی، زنان نیز در راستای تبلیغ آیین خداپرستی نقش ایفا می کردند و در به دوش کشیدن بار رسالت پیامبران با آنها سهیم بودند.

حکیم زاده در خصوص اشتغال زنان با تمسک به آیات قرآن تصریح کرد: پیامبر(ص) هنگام تجارت با حضرت خدیجه آشنا شدند و پس از ازدواج نیز حضرت خدیجه به کار تجارت ادامه داد بنابراین اسلام با مسئله اشتغال زنان و حضور آنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی موافق است.

وی با اشاره به بیعت زنان صدر اسلام با پیامبر(ص) و با استناد به آیات الهی گفت: نقش زنان در حکومت، ولایت مداری و امر به معروف و نهی از منکر از دیگر نشانه های اهمیت اسلام به نقش زنان در اجتماع است.