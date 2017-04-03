انگلستان مستشار نظامی به اردن می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، انگلستان قرار است شماری مستشار نظامی به اردن اعزام کند تا به نیروی هوایی این کشور در راستای مبارزه با داعش کمک کنند.

در همین راستا، «ترزا می» نخست وزیر انگلستان که در اولین مقصد از سفر ۳ روزه خود به خاورمیانه، عازم امان – پایتخت اردن- است، قصد دارد تا اقداماتی را در راستای تقویت همکاری امنیتی انگلیس- اردن به ویژه در حوزه مبارزه با افراط گرایی، انجام دهد.

حمایت از اردن در پاسخگویی به سیل عظیم پناهجویانِ اغلب سوری نیز از دیگر اهداف سفر مِی عنوان می شود.

وی سپس عازم عربستان سعودی خواهد بود که بزرگترین شریک تجاری لندن در خاورمیانه محسوب می شود.

به گفته مِی، حمایت از اردن و عربستان سعودی در راستای تامین امنیت و رفاه انگلستان انجام می شود.

وی همچنین مدعی است اطلاعات امنیتی که لندن در سال های گذشته از دولت ریاض دریافت کرده است، به حفظ جان صدها انگلیسی کمک کرده است.

گفتنی است انگلستان از ائتلاف عربستان سعودی در جنگ علیه ملت مظلوم یمن حمایت کرده و تجارت تسلیحاتی کلانی با ریاض دارد.