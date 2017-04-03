بهمن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراسم افتتاحیه دومین دوره رقابتهای المپیاد ورزشی استان گلستان قرار است ۲۱ فروردین برگزار شود، اما پیگیر حضور استاندار گلستان و وزیر ورزش و جوانان هستیم تا تاریخ دقیق آن را مشخص کنیم.
وی افزود: دومین المپیاد ورزشی گلستان مانند دوره گذشته در ۱۰ رشته ورزشی و در دو بخش پسران و دختران در رده سنی نوجوانان برگزار خواهد شد و دو هفته به طول خواهد انجامید.
طیبی تصریح کرد: در این دوره قرار بود سه رشته دیگر اضافه شود که تیمهای مورد نظر در این سه رشته به حد نصاب نرسیدند تا رقابتها در رشتههای کشتی (پسران)، فوتبال (پسران)، فوتسال (دختران)، والیبال، بسکتبال، تکواندو، کاراته، دو و میدانی، تنیس روی میز و ژیمناستیک برگزار میشود.
وی با بیان اینکه تعداد تیمهای این دوره نسبت به دوره قبل افزایش داشته، یادآور شد: حدود سه هزار ورزشکار در دومین المپیاد ورزشی گلستان حضور خواهند داشت و در مجموع ۲۵۵ مدال طلا، ۲۵۵ مدال نقره، ۳۲۷ مدال برنز، ۱۹ جام قهرمانی، ۱۹ جام نایب قهرمانی و ۱۹ جام مقام سوم بین برترینها توزیع خواهد شد.
المپیاد، میعادگاه ورزش گلستان
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با بیان اینکه شعار این مسابقات «المپیاد، میعادگاه ورزش گلستان» است، گفت: کمیته استعدادیابی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان هم در این رقابتها مستقر است تا استعدادهای نوجوان ۱۰ رشته حاضر در المپیاد را شناسایی کند.
طیبی افزود: باید روی این رشتهها تاکید کنیم و به آنها بها دهیم تا ادارات ورزش و جوانان شهرستانها و هیئتهای ورزشی نسبت به آنها حساسیت بیشتری نشان دهند.
وی ادامه داد: بسیاری از شهرستانها برای کسب مدال در المپیاد و جایگاه بهتر در رنکینگ این رقابتها، توجه بیشتری به این رشتهها میکنتد که در نهایت موجب رشد کیفی و کمی ورزش استان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: المپیاد ورزشی در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار میشود و در دهه قبل هم در ایران برگزار میشد که بسیاری از قهرمانان فعلی ورزش کشورمان از دل همان رقابتها بیرون آمدند.
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