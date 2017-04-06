توزیع اقلام بهداشتی در مناطق آسیب دیده زلزله خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن‌صفاریه گفت: ارائه خدمات بهداشتی درمانی توسط سه تیم سیار به مردم مناطق اسیب دیده زلزله استان خراسان رضوی در دستور کار این‌معاونت قرار گرفته است.

وی افزود: این ۳ تیم متشکل از پزشک،پرستار و ماما است که در منطقه برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی حضور دارند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، حمایت روانی از مردم آسیب دیده در زلزله اخیر را از دیگر اقدامات این‌ معاونت بر شمرد و گفت: توزیع اقلام بهداشتی در بین بانوان مناطق آسیب دیده،‌ از دیگر اقدامات صورت گرفته محسوب می شود.