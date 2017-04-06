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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۲۲:۵۶

معاون بهداشت جمعیت هلال احمر خبر داد؛

توزیع اقلام بهداشتی در مناطق آسیب دیده زلزله خراسان رضوی

توزیع اقلام بهداشتی در مناطق آسیب دیده زلزله خراسان رضوی

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، از توزیع اقلام بهداشتی در بین بانوان مناطق آسیب دیده زلزله استان خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن‌صفاریه گفت: ارائه خدمات بهداشتی درمانی توسط سه تیم سیار به مردم مناطق اسیب دیده زلزله استان خراسان رضوی در دستور کار این‌معاونت قرار گرفته است.

وی افزود: این ۳ تیم متشکل از پزشک،پرستار و ماما است که در منطقه برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی حضور دارند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، حمایت روانی از مردم آسیب دیده در زلزله اخیر را از دیگر اقدامات این‌ معاونت بر شمرد و گفت: توزیع اقلام بهداشتی در بین بانوان مناطق آسیب دیده،‌ از دیگر اقدامات صورت گرفته محسوب می شود.

کد مطلب 3946420
حبیب احسنی پور

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