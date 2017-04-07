به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در واکنش به حمله آمریکا به سوریه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: حادثه ⁧‫خان‌شیخون‬⁩ سوریه تکان‌دهنده و به‌شدت محکوم و برای مردم ⁧‫ایران‬⁩ که سال‌ها قربانی ⁧‫سلاح شیمیایی‬⁩ بوده‌اند، یادآور فاجعه ⁧‫سردشت‬⁩ است.

وی ادامه داد: حمله تجاوزکارانه آمریکا به ⁧‫الشعیرات‬⁩ سوریه به معنای تقویت ⁧‫افراط‬⁩ و ⁧‫ترور‬⁩ در منطقه و بی‌قانونی و بی‌نظمی در جهان، و کاملا محکوم است.

رئیس جمهور تاکید کرد:‏ جهانیان را به مخالفت با اینگونه سیاست‌ها که نتایج مخرب و خطرناکی برای منطقه و جهان دارد، فرا می‌خوانم.