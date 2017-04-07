به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در واکنش به حمله آمریکا به سوریه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: حادثه خانشیخون سوریه تکاندهنده و بهشدت محکوم و برای مردم ایران که سالها قربانی سلاح شیمیایی بودهاند، یادآور فاجعه سردشت است.
وی ادامه داد: حمله تجاوزکارانه آمریکا به الشعیرات سوریه به معنای تقویت افراط و ترور در منطقه و بیقانونی و بینظمی در جهان، و کاملا محکوم است.
رئیس جمهور تاکید کرد: جهانیان را به مخالفت با اینگونه سیاستها که نتایج مخرب و خطرناکی برای منطقه و جهان دارد، فرا میخوانم.
