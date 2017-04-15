«پرزیدنت آکتور سینما» در دانشگاه صنعتی شریف رونمایی می­ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «پرزیدنت آکتور سینما» به مدت ۷۵ دقیقه، نام مستند بلندی است که به آخرین روابط سیاسی میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی می­ پردازد.

مستند «پرزیدنت آکتور سینما» به کارگردانی و نویسندگی محمدرضا بورونی توسط مرکز مستند سفیرفیلم و به تهیه کنندگی سازمان هنری رسانه­ ای اوج، تولید شده است و در دانشگاه صنعتی شریف رونمایی خواهد شد.

این مستند ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه ۲۷ فروردین در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی رونمایی خواهد شد و حضور عموم در این رونمایی آزاد است. ناصر نوبری آخرین سفیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی پس از رونمایی مستند به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

مستند «پرزیدنت آکتور سینما» روایتگر تلاش­ های میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، در جهت ایجاد رفاه برای مردم شوروی است. گورباچف معتقد بود تا زمانی که تنش­ های شوروی با کشورهای غربی و به خصوص آمریکا ادامه داشته باشد، رسیدن به یک اقتصاد موفق ناممکن است، به همین دلیل اولویت عالی خود را تنش­ زدایی و برقراری رابطه و مذاکره با آمریکایی­ ها قرار داد.

در خلاصه داستان این مستند که سعی دارد داستان یک پیروزی بدون جنگ را روایت کند، آمده است: شوروی، حسرت، آشوب، تنش با دنیا. مردی می آید تا کشوری بزرگ را با دنیا آشتی دهد... افراطی­ ها اجازه خواهند داد؟