به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل و تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به مناسبت روز پدر و ایام میلاد امیرالمومنین(ع) بر مزار حبیب‌الله عسگراولادی رئیس فقید جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری و شهدای ۷۲ تن حضور پیدا کردند و یاد و خاطره آن مرحوم و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در این مراسم اظهار کرد: بزرگداشت واقعی شخصیت‌ها در حقیقت دنبال کردن راهی است که آن بزرگان پیش پای ما ترسیم کردند؛ یعنی بزرگداشت لفظی کار لازمی است اما بزرگداشت عملی و واقعی پیمودن راه آنهاست.

وی با بیان اینکه مهمترین خصوصیت شخصیت مرحوم عسگراولادی تدین وی بود، افزود: تدین کلید حل همه مشکلاتی است که پیش پای یک بنده خدا از بدو تولد تا پایان عمر اوست.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به فرمایشات امام(ره) و مقام معظم رهبری در ارتباط با شخصیت مرحوم عسگراولادی افزود: عبد صالح و مجاهد صادق ویژگی‌هایی است که حضرت امام(ره) و رهبر انقلاب درباره مرحوم عسگراولادی در بیانات شان به صورت برجسته‌ای ابراز فرمودند.

حبیبی با تاکید بر اینکه مرحوم عسگراولادی به معنای واقعی کلمه خودش را موتلفه‌ای می‌دانست تاکید کرد: حدود ۱۵ سال پیش در جلسه‌ هیات دبیران حزب موتلفه اسلامی مرحوم آقای سیدعلی اکبر پرورش خطاب به مرحوم عسگراولادی گفت: «شما پدر موتلفه اسلامی هستید.» سپس آقای عسگراولادی گفتند: «من پدر موتلفه اسلامی نیستم بلکه فرزند موتلفه هستم.»

وی خاطرنشان کرد: من معتقدم اگر یک روز را در مقاطع طولانی عمر مرحوم عسگراولادی بررسی کنیم، یک روز را پیدا نخواهیم کرد که ایشان دغدغه موتلفه اسلامی را نداشت.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: مرحوم عسگراولادی موتلفه‌ای بودن را ذخیره اخروی حساب می‌کرد و کار برای موتلفه اسلامی را مقدس می‌دانست.