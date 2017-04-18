به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش فن ترجمه متون ادبی از زبان فرانسه با تدریس مهشید نونهالی در انجمن صنفی مترجمان شهر تهران برگزار میشود.
این انجمن در راستای تحقق اهداف آموزشی و وظایف مندرج در اساسنامه انجمن صنفی مترجمان اقدام به برگزاری این دوره آموزشی کرده است.
در هر جلسه این دوره، یک یا چند قطعه متن به شیوه کارگاهی و مقایسهای از فرانسه به فارسی ترجمه و تحلیل میشود تا ترجمه مطلوب به دست آید. متنها از حوزه ادبی و در سطح دانشآموختگان کارشناسی ترجمه انتخاب خواهد شد.
شرکت کنندگان پس از گذراندن آزمون ورودی (ترجمه متنی کوتاه) و کسب حد نصاب نمره مجاز به حضور در دوره هستند. پس از آزمون نهایی به پذیرفته شدگان گواهی دوزبانه مورد تأیید انجمن اعطا خواهد شد. گواهی مزبور در نظام رتبه بندی مترجمان حائز اهمیت خواهد بود. همچنین منتخبان دوره میتوانند به عنوان مترجم در پروژههای ترجمه با نهادهای مورد تایید انجمن همکاری کنند.
آزمون ورودی این دوره روز ۱۹ اردیبهشت برگزار می شود و هزینه شرکت در آن ۳۰۰ هزار ریال است.
پس از قبولی در این آزمون، دوره مورد اشاره در ۸ جلسه ۳ ساعته برگزار و زمان آغاز آن متعاقبا اعلام می شود. هزینه شرکت در این دوره، ۳۵۰۰ هزار ریال است و اعضای انجمن صنفی مترجمان تهران می توانند با تخفیف ویژه، برای حضور در این دوره مبلغ ۲۸۰۰ هزار ریال پرداخت کنند.
نظر شما