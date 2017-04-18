خبر جدید از فیلم کامبوزیا پرتوی/ «کامیون» به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «کامیون» به نویسندگی و کارگردانی کامبوزیا پرتوی با مدیریت فیلمبرداری تورج اصلانی پس از سوریه و عراق به ایران رسید.

در این اثر سینمایی، سعید آقاخانی، نیکی کریمی، تروسکا جولا، رامین راستاد، یعقوب پرسا، نسرین مرادی و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

کامبوزیا پرتوی تاکنون فیلم‌های سینمایی «ماهی»، «گلنار»، «بازی بزرگان»، «کافه ترانزیت» و «پرده» را کارگردانی کرده است.

تعدادی از عوامل اصلی فیلم سینمایی «کامیون» عبارتند از نویسنده و کارگردان: کامبوزیا پرتوی، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، فیلمبردار: مهدی اصلانی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: رامین راستاد، صدابردار: پرویز آبنار، طراح گریم: بابک اسکندری، طراح صحنه: بابک صبحی، مجری طرح: هومن احمدی توفیقی، عکاس: کسری پرتوی، مشاور رسانه‌ای: منصور جهانی، تهیه‌کننده: کامبوزیا پرتوی، محصول: موسسه سینمایی خط سوم.