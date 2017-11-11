ساخت موسیقی «کامیون» آغاز شد/ پایان صداگذاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت موسیقی فیلم سینمایی «کامیون» جدیدترین اثر کامبوزیا پرتوی توسط میلاد موحدی آغاز شد.

صداگذاری فیلم سینمایی «کامیون» که برعهده پرویز آبنار بود، هفته گذشته به پایان رسید و بعد از اتمام این مرحله میلاد موحدی ساخت موسیقی این فیلم را بر اساس فضای داستان، حال و هوای فیلم و همچنین لوکیشن‌های آن شروع کرد.

فیلم سینمایی «کامیون» با مدیریت فیلمبرداری تورج اصلانی در مرزهای سوریه و عراق، روستاهای اطراف منطقه سیلوانا در استان آذربایجان غربی، شهرهای ارومیه و میانه و در نهایت در لوکیشن‌های مختلفی در تهران از جمله آزادی، تهرانسر، گلابدره، شهرک غرب، صادقیه و ... فیلمبرداری شده است.

در فیلم سینمایی «کامیون»، سعید آقاخانی، نیکی کریمی، تروسکا جولا، رامین راستاد، یعقوب پرسا، نسرین مرادی و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

تعدادی از عوامل اصلی این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: کامبوزیا پرتوی، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، فیلمبردار: مهدی اصلانی، تدوین: مصطفی خرقه‌پوش، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: رامین راستاد، صدابرداری و صداگذاری: پرویز آبنار، طراح گریم: بابک اسکندری، طراح صحنه: بابک صبحی، موسیقی: میلاد موحدی، مجری طرح: هومن احمدی توفیقی، عکاس: کسری پرتوی، تهیه‌کننده: کامبوزیا پرتوی، محصول: موسسه سینمایی خط سوم.