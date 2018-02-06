«کامیون» قصه مظلومیت یک قوم است/ فیلمبرداری به شیوه رئال

تورج اصلانی درباره فیلمبرداری فیلم سینمایی «کامیون» به کارگردانی کامبوزیا پرتوی حاضر در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: یک بخش هایی از فیلمبرداری فیلم سینمایی «کامیون» در لوکیشن ثابت و بخش هایی در لوکیشن غیر ثابت انجام شد. اصل قصه این فیلم در کابین جلو و پشت یک کامیون روایت می شودکه این قسمت ها جزو لوکیشن ثابت بود و لوکیشن های متغیر و متحرک در بک گراندها وجود داشت از سوی دیگر موضوعات مختلف مثل شرایط اقلیمی و جوی روی ثبت کردن تصاویر تاثیر می گذاشت.

وی با اشاره به نحوه فیلمبرداری در این اثر بیان کرد: از روز اول من و آقای پرتوی به این نتیجه رسیدیم که دید و تصاویرمان را به آنچه چشم انسان می بیند نزدیک کنیم یعنی هر آنچه را که چشم از نظر نوری می تواند تشخیص بدهد، ضبط کنیم. بر همین اساس ما سعی کردیم به چشمی وفادار باشیم که همه چیز را رئال می بیند تا اینکه بخواهیم از بزک های سینمایی بهره ببریم.

اصلانی با اشاره به موضوع این فیلم که درباره داعش است، گفت: چند سالی است که بیشترین فعالیت من مربوط به سینمای کُردها است و دوست دارم در این زمینه کار کنم. آنقدر افراد این قوم در حاشیه جنگ ها آسیب دیده اند که پر از قصه هایی هستند که سینما می تواند بدان بپردازد و بخشی از دردها، زجرها و رنج هایی را که می کشند ثبت کند و نمایش دهد به تبع آن من هم به عنوان یک کُرد با این رنج ها از نزدیک آشنا هستم و آنها را تجربه کرده ام از همین رو بسیار تمایل دارم با فیلمسازانی کار کنم که به موضوع قومیت ها از جمله قوم کُرد، تُرک، لُر و بلوچ می پردازند. در واقع ترجیح می دهم درباره هر قومی که مورد ظلم هستند کار کنم، از قصه های آن قوم بگویم و مظلومیت های آنها را به تصویر بکشم.

اصلانی در پایان بیان کرد: من و آقای پرتوی به حرف مشترکی رسیدیم زیرا او یک فیلمساز اجتماعی است و بیشتر در بستر رئالیسم فیلم می سازد از همین رو اشتراک نگاه بسیاری برای برخورد با بخش های تکنیکی این فیلم داشتیم ضمن اینکه ما نقطه مشترک دیگری هم داشتیم اینکه هر دوی ما کُرد هستیم و موضوع این فیلم به هردوی ما مربوط می شد.