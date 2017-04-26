تمهیدات لازم برای برقراری امنیت در ایام انتخابات اتخاذ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن کاظمینی در خصوص برقراری امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی، اظهار داشت: هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای برقراری امنیت در شهر تهران در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات انجام شده است و امید است طبق این هماهنگی‌ها انتخاباتی امن و سالم را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود که این انتخابات نیز همچون انتخابات‌های گذشته پر شکوه و با حضور حماسی مردم برگزار شود و سپاه تهران بزرگ هم در راستای برگزاری امن و با شکوه انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ تلاش خواهد کرد تا برگ زرین دیگری بر افتخارات انقلاب اسلامی و مردم ایران افزوده شود.