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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

سردار کاظمینی:

تمهیدات لازم برای برقراری امنیت در ایام انتخابات اتخاذ شده است

تمهیدات لازم برای برقراری امنیت در ایام انتخابات اتخاذ شده است

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ گفت: تمهیدات لازم برای برقرای امنیت در شهر تهران در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن کاظمینی در خصوص برقراری امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی، اظهار داشت: هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای برقراری امنیت در شهر تهران در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات انجام شده است و امید است طبق این هماهنگی‌ها انتخاباتی امن و سالم را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود که این انتخابات نیز همچون انتخابات‌های گذشته پر شکوه و با حضور حماسی مردم برگزار شود و سپاه تهران بزرگ هم در راستای برگزاری امن و با شکوه انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ تلاش خواهد کرد تا برگ زرین دیگری بر افتخارات انقلاب اسلامی و مردم ایران افزوده شود.

کد مطلب 3962681
هادی رضایی

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