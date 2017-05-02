دانشگاه فرهنگیان نیازمند توجه ویژه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مهدی زاده پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت روز معلم، اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان یکی ازمهمترین دانشگاه ها بوده که فارغ التحصیلان آن ورودی و خروجی بسیار دشوار دارند.

وی با بیان اینکه تمام دانشجویان این دانشگاه از نظر علمی باید تراز حداقلی داشته باشند، بیان کرد: علاوه بر این دانشجویان برای ورود به این دانشگاه از نظر معیارهای اخلاقی و ارزشی در حد تراز معلم متناسب جمهوری اسلامی باشند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی ادامه داد: از این رو کسانی که وارد دانشگاه فرهنگیان می شوند از نظر علمی و شصیت و اخلاق واجد شرایط خاص هستند.

مهدی زاده با بیان اینکه علاوه بر این فرایند آموزش در این دانشگاه نیز به گونه ای است که نسبت به سایر دانشگاه ها دروس تعلیم و تربیت اسلامی بیشتر گنجانده شده است، عنوان داشت: دانشجویان این دانشگاه ۳۵ واحد تعلیم و تربیت اسلامی می گذرانند و لذا خروجی آن ها می تواند مطمئن باشد.

وی همچنین به طرح اصلح در دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: این طرح هنوز پیاده نشده و قرار است در آینده نزدیک پیاده شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی ادامه داد: با اجرای این طرح فرد بعد از فارغ التحصیلی نیز در معرض آزمون جامع قرار می گیرد و بار دیگر باید ویژگی های او مورد آزمون قرار گیرد.

مهدی زاده با تأکید بر اینکه نیازمند حمایت ویژه مسئولان هستیم، افزود: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است که باید مورد توجه بیش از بیش مسئولان قرار گیرد چراکه فارغ التحصیلان آن در نظام تعلیم و تربیت خواهند بود.