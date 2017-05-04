به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امور رسانهای و خبری سیاُمین نمایشگاه بینالمللی تهران، کتاب نویسندگان ایرانی برای عرضه در عرصهی بینالمللی در اولین گام نیاز به ترجمه دارد تا بتواند در بازار جهانی شناخته شود. برای کمک به چنین اقدامی دو طرح حمایت از ترجمه و نشر آثار فارسی به زبانهای دیگر (TOP) و طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی (GRANT) وجود دارند.
طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی (GRANT) در راستای تحقق سیاستهای کلان فرهنگی و به منظور نیل به اهداف مورد نظر در حوزهی دیپلماسی فرهنگی، فعالیتهای بخش خصوصی در ترجمه و انتشار کتابهای ایرانی به زبانهای مختلف با هدف عرضه در بازارهای جهانی، با شرایط مورد حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد.
اهداف طرح (GRANT) شامل معرفی و گسترش ادبیات، فرهنگ و هنر ایران در جهان از طریق ایجاد دسترسی مخاطبان غیرفارسی زبان به ادبیات ایران با زبان خود، تقویت صنعت نشر ایران در حوزهی نشر بینالملل، تسهیل روابط فرهنگی با جهان از طریق نخبگان فرهنگی و هنری و فراهم سازی زمینههای حضور فعال، موثر و پایدار موسسات فرهنگی و هنری برای تولید و عرضه محصولات در نقاط مختلف جهان شده است.
اولویتهای موضوعی در طرح (GRANT) در حوزهی ادبیات داستانی و غیرداستانی معاصر، هنر، اسلامشناسی و ایرانشناسی و کودک و نوجوان هستند.
ملاکهای ارزیابی در این طرح شامل ماهیت و کیفیت ادبی هر کتاب، کیفیت ترجمه و برنامهی ناشر برای توزیع و استراتژی معرفی کتاب عنوان شده است. دورههای اول و دوم طرح (GRANT) به اتمام رسیده است و دورهی سوم در سال ۹۶ در آستانه برگزاری است.
صاحبان آثار برای شرکت در این طرح با شرط داشتن حق کپیرایت، اثر را به دبیرخانهی طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی که در دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت ارشاد قرار دارد، ارسال میکنند و دبیرخانه بعد از ارزیابی اثر، موافقت خود را اعلام میکند. بعد از این مرحله صاحب اثر باید قرارداد خود را با ناشر خارجی ارائه دهد تا این دبیرخانه در راستای حمایت از ترجمه و انتشار آثار ایرانی، کمک مالی به صاحب اثر میکند.
طرح حمایت از ترجمه و نشر آثار فارسی به زبانهای دیگر (TOP) نیز یکی دیگر از طرحها در راستای حمایت از ترجمهی آثار ایرانی است. این طرح با هدف برونسپاری امر ترجمه و نشر از داخل کشور به خارج، گامی است برای خروج از سیستم رسمی در نشر آثار ایرانی در جهان که امیدوار است به کمال مطلوب برسد. مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی، قانونگذار مسئولیت ترجمه و نشر بین الملل را به عهده گرفته است.
طرح (TOP) در نظر دارد به منظور تشویق ترجمه و نشر آثار فارسی به زبانهای دیگر، بخشی از هزینههای نشر کتاب در زبان مقصد را در قالب طرح حمایتی پرداخت کرده و شرایطی را فراهم سازد تا ناشران معتبر غیرایرانی در ترجمه و نشر آثار فارسی به سایر زبانها مشارکت کرده و آثار فاخر فارسی در حوزهی معارف اسلامی و علوم انسانی در بازار جهانی نشر، عرضه و توزیع شود.
بدیهی است در این روند، بخشی از هزینههای نشر به ناشر پرداخت میشود. بعلاوه حقوق مادی و معنوی اثر در زبان مقصد نیز در تعامل با مولف و ناشر داخلی به ناشر واگذار میشود. ناشر نیز در این طرح سرمایهگذاری کرده و پس از نشر کتاب میتواند آن را توزیع کرده و به فروش برساند.
میزان مبلغ حمایتی مرکز برای نشر کتاب در زبان کشور مقصد بر اساس فرمول خاصی محاسبه میشود. همچنین نمایندگیهای فرهنگی و سیاسی ایران در خارج از کشور برابر با مقررات طرح (TOP) به عنوان مباشر و عامل اصلی، اقدامات لازم در اجرای طرح را به انجام خواهند رساند. ضمن اینکه هر ناشر ایرانی و خارجی میتواند متقاضی ترجمه و انتشار کتاب ایرانی در خارج از کشور باشد و از حمایتهای طرح (TOP) برخوردار شود و مرکز ساماندهی ترجمه و نشر در این خصوص مباشرت میکند.
سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار میشود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.
نظر شما