استقبال از «تاریخ و آگاهی طبقاتی»/ فروش خوب اشعار قبانی و درویش

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات بوتیمار با حدود ۶۰۰ عنوان در زمینه های ترجمه شعر، رمان ایرانی، رمان خارجی، آنتولوژی، فلسفه و اندیشه در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کرده که از این تعداد، ۹۰ کتاب، چاپ اولی هستند.

مجموعه شعرهای «الفبای یاسمن ها» سروده نزار قبانی و «از آنچه کرده ای عذرخواهی نکن» سروده محمود درویش با ترجمه محمد حمادی از جمله کتاب های تازه چاپ این ناشر در حوزه شعر هستند که چاپ اول شان برای نمایشگاه آماده شده است.

دیگر کتاب جدیدی که بوتیمار به تازگی و برای نمایشگاه چاپ کرده، «اقبال گمنامی» شامل گزیده شعر ۲۳ شاعر آلمانی است که ترجمه اش به عهده حامد عرفان بوده است.

یکی از کتاب های چاپ اولی این ناشر که در حال حاضر در صدر پرفروش های غرفه بوتیمار قرار دارد، کتاب «تاریخ و آگاهی طبقاتی» نوشته جورج لوکاچ است. ترجمه این کتاب به قلم محمدجعفر پوینده چاپ شده و در غرفه انتشارات بوتیمار عرضه می شود.