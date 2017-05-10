به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «پراگتهران» شامل زندگی و آثار رضا میرچی مترجم ایرانی مقیم شهر پراگ روز جمعه ۲۲ اردیبهشت در غرفه موسسه خانه کتاب در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پخش می شود.

این فیلم که به کارگردانی صادق وفایی خبرنگار حوزه کتاب ساخته شده، ۷۰ سال زندگی میرچی و دستاوردهای ادبی آن را را در ۳۰ دقیقه روایت می‌کند.

میرچی که به کار بازگردانی متون زبان چکی به فارسی اشتغال دارد، ۳ کتاب از نمایشنامه ها و مجموعه نمایشنامه های واسلاو هاول رئیس جمهور فقید و نمایشنامه نویسی چکی را به فارسی برگردانده است. او به علاوه کتاب «اسکلت زیر فرش» از ایوان کلیما و «بیگانه ای در کنار کوچک خان» را در کارنامه دارد.

انتشار فرهنگ چکی به فارسی و فرهنگ فارسی به چکی از دیگر آثاری است که میرچی در طول اقامت در جمهوری چک تولید کرده است.

طرح «کتاب و سینما» امسال در غرفه خانه کتاب در نمایشگاه کتاب تهران اجرا شد و تا به حال این مستندها از روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت تا امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در غرفه این موسسه در سالن بین الملل نمایشگاه کتاب پخش شده اند:

«درباره استاد اورلیش مارزلف»، «قصه ها» شامل زندگی و زمانه هوشنگ مرادی کرمانی، «کودکان ابری»، «بی سایه» شامل زندگی و آثار عبدالله انوار، درباره «غلامحسین صدری افشار»، «از پاریز تا پاریس» شامل زندگی و آثار ابراهیم باستانی پاریزی، «مرد سربی» درباره اسماعیل دمیرچی، «حفره مشترک»، «دمام»، «خون است دلم برای ایران» شامل زندگی و آثار منوچهر ستوده، «مستند پسرک چشم آبی» شامل زندگی و آثار جواد مجابی، «درباره استاد نوش آفرین انصاری»، «پرچین راز» شامل زندگی و آثار جورج جرداق، مجموعه فیلم های اقتباسی ابراهیم ایرج زاد، «درباره فصلنامه اباختر»، «قلمرنج» درباره زندگی و آثار احمد محمود، «فرزانه فروتن ایران مدار ما» شامل زندگی و زمانه ایرج افشار، «درباره نشریه جهان کتاب» و «با زبان خاموش» شامل زندگی و آثار بدرالزمان قریب.

برنامه پخش مستندهای خانه کتاب در پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت هم به این ترتیب است:

«درباره استاد عبدالله کوثری، مردی از سلاله مترجمان» از ساعت ۱۰:۳۰، «مجنون» شامل زندگی و آثار شارل هانری دوفوشه کور ایران شناس و اسلام شناس از ساعت ۱۱، مستند «باور کنید: این هم یک شوخی بود» شامل زندگی و آثار علی باباچاهی از ساعت ۱۲:۳۰، «معلم» شامل زندگی و آثار محمد بهمن بیگی از ساعت ۱۴، «با زبان خاموش» شامل زندگی و آثار بدرالزمان قریب از ساعت ۱۵:۱۵ و «فیلسوف گفتار» شامل زندگی و افکار غلامحسین ابراهیمی دینانی.

برنامه پخش مستندهای روز جمعه ۲۲ اردیبهشت این غرفه نیز به این ترتیب است:

«استاد آذرتاش آذرنوش: پژوهشگر فرهنگ ایران و عرب» از ساعت ۱۰:۳۰، «با زبان خاموش» از ساعت ۱۱، «پراگتهران» از ساعت ۱۲، «فیلسوف گفتار» از ساعت ۱۴، «پسرک چشم آبی» از ساعت ۱۵:۴۰، «کودکان ابری» از ساعت ۱۶ و «فرزانه فروتن ایران مدار ما» از ساعت ۱۸:۳۰.

به این ترتیب، آخرین روز برپایی نمایشگاه یعنی شنبه ۲۳ اردیبهشت هم این مستندها در غرفه خانه کتاب پخش می شوند:

مستند «درباره استاد سید احمد وکیلیان» از ساعت ۱۰:۴۵، فیلم پسرک چشم آبی از ساعت ۱۱، فیلم کودکان ابری از ساعت ۱۱:۳۰ و مستند «فرزانه فروتن ایران مدار ما» درباره زندگی و آثار استاد ایرج افشار از ساعت ۱۴.