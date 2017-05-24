به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال آثار برای شرکت در مسابقه فیلمنامه‌های اقتباسی از کتاب‌های حوزه هنری در سی امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان تا ۱۷ خردادماه تمدید شد و علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا این تاریخ به دبیرخانه ارسال کنند.

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در سی‌امین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از سه فیلمنامه برتر بخش اقتباسی در ۲ گروه «حرفه‌ای» و «اندیشه های نو» که در هفتمین جشنواره مسابقه فیلمنامه‌نویسی کودکان و نوجوانان شرکت کرده و از کتاب‌های حوزه هنری اقتباس شده باشند، تجلیل خواهد کرد.

تمام فیلمنامه‌ها توسط داوران حوزه هنری مورد ارزیابی قرار می گیرند و بر این اساس در آیین اختتامیه جشنواره، به نویسندگانی که از سه کتاب «بچه های کارون» نوشته احمد دهقان، «زمانی برای بزرگ شدن» نوشته محسن مومنی و «قصه های سبلان» نوشته محمدرضا بایرامی فیلمنامه اقتباسی بنویسند، سه جایزه اول تا سوم به ترتیب با مبالغ ٨٠، ۵۰ و ٣٠ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

همچنین به تمام کسانی که از کتاب های انتشارات سوره مهر، برای اقتباس برای نگارش فیلمنامه استفاده و در این جشنواره شرکت کرده‌اند، مبلغ ٢میلیون ریال بن خرید کتاب اهدا خواهد شد.

نویسندگان باید آثار خود را در ٣ نسخه مکتوب تا ساعت ۱۶ دهم خرداد به دفتر بخش مسابقه فیلمنامه نویسی به آدرس خیابان جمهوری، خیابان حافظ جنوبی، کوچه کامران صالح، پلاک ۱۴، طبقه دوم ارسال کنند.

سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از ٩ تا ۱۵ تیر در اصفهان برگزار خواهد شد.