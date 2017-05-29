جزئیات رشد اقتصادی ٩٥ به روایت مرکز آمار

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران جزییات رشد اقتصادی سال ٩٥ را با احتساب نفت و بدون آن، اعلام کرد. بر این اساس، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۵ به رقم ۶۷۳۰۹۴ میلیارد ریال با نفت و ۶۴۱۳۷۵ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۶۲۱۲۳۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۶۰۳۴۹۴ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۸.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ دارد.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۵ به رقم ۶۷۳۰۹۴ میلیارد ریال با نفت و ۶۴۱۳۷۵ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۶۲۱۲۳۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۶۰۳۴۹۴ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۸.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵ ، گروه صنعت (شامل: معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۱۱.۳و گروه خدمات ۷.۱ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. لازم به ذکر است رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده‌فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.