احسان روشنروان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهداکنندگان پیش از خونگیری مورد مصاحبه و سنجش قرار میگیرند و درصورتیکه از وضعیت جسمانی مناسب برخوردار باشند خونگیری از آنها انجام میشود.
روشنروان افزود: البته ملاحظات و حالاتی همچون کسلی پس از خون دهی در ماه مبارک رمضان وجود دارد که پزشکان توصیههای لازم را به اهداکنندگان خون میکنند.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید در این زمینه همراهی و مشارکت داشته باشند، گفت: اهدای خون هیچ منافاتی با روزهداری ندارد و با رعایت برخی موارد، روزهدار با اهدای خون هیچ آسیبی نمیبیند.
مدیرکل انتقال خون استانافزود: علاقهمندان میتوانند طی ماه مبارک رمضان از ساعت ۹ الی ۱۱ و نیم شب با مراجعه به مرکز انتقال خون بجنورد اقدام به این عمل خداپسندانه کنند، البته درصورتیکه شرایط لازم را داشته باشند میتوانند طی ساعت اداری نیز مراجعه کنند.
روشنروان بیان کرد: همچنین اهداکنندگان خون در شیروان نیز میتوانند در روزهای زوج از ساعت ۹ الی ۱۰ و نیم شب اقدام به اهدای خون کنند.
وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان بهویژه هفته نخست آن، میزان مراجعه مردم برای اهدای خون کاهش مییابد گفت: به همین منظور پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان اقدام به افزایش ذخایر خونی میکنیم تا پاسخگوی کاهش ذخایر خونی در روزهای نخست این ماه باشد.
این مسئول تأکید کرد: ازآنجاییکه همیشه بیماران وجود دارند نیاز به خون نیز دائمی است بهویژه در این ایام که ذخیره خونی کاهش پیداکرده، بنابراین از اهداکنندگان بهویژه اهداکنندگان مستمر خون درخواست داریم در ماه مبارک رمضان نیز کمکحال ما باشند.
روشنروان اظهار کرد: مراکز خونگیری صرفاً پاسخگوی نیاز خودشان نیستند بلکه درصورتیکه شرایط پایگاه خون هر منطقهای مناسب باشد به سایر مناطق نیز کمک میکند.
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